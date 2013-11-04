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Kültür-Sanat

Nazilerin 'soysuz' diye gasp ettiği tablolar bulundu, aralarında Picasso ve Matisse de var

Nazilerin el koyduğu ünlü ressamlara ait eserler Münih'te 80 yaşındaki bir adamın evinde bulundu

04 Kasım 2013 12:25

Naziler tarafından Yahudi koleksiyonculardan çalınan ya da "soysuz" bulunarak toplatılan bin 500 ünlü tablo Münih’teki bir evde bulundu.

Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann ve Max Liebermann gibi ünlü ressamlara ait eserler Münih'te 80 yaşındaki bir adamın evinde bulundu. Focus dergisinin haberine göre, eserlere gümrük memurları tarafından el konuldu ve eserler Münih'te Bavyera Gümrüğü'nde güvenlikli bir bölüme kaldırıldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habe göre, Berlinli bir sanat tarihçisi eserlerin kökenini ve maddi değerini tespit etmeye çalışıyor. Eserlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Tabloların en az 200'ünün polis tarafından arandığı, 300'ünün ise Naziler tarafından "soysuz" olarak tanımlanan sanat eserleri arasında olduğu belirtiliyor.

80 yaşındaki emekli adamın sanat eserleri alım-satımı yapan bir ailenin mensubu olduğu belirtiliyor. Haberde babasının tüm bu eserleri 30'lu ve 40'lı yıllarda satın aldığı kaydediliyor. Babanın savaştan sonra tüm bu eserlerin Dresden kentindeki bombardıman sırasında oradaki evinde yandığını ileri sürdüğü ancak eserlerin 50 yıl boyunca oğlu tarafından bir apartman dairesinde muhafaza edildiği belirtiliyor.

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