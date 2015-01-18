Almanya'da 'mülteciler Nazi kampına yerleştirilsin' talebi

Almanya'ya sığınma talebinde bulunana mülteciler her geçen gün artıyor. Eyalet ve yerel idari birimlerin yöneticileri mültecileri spor salonlarına yerleştiriliyor, bazı eyaletlerde ise çok sayıda mülteciler çok sayıda kişiyle birlikte ortak alanı paylaşmak zorunda kaldığı yurtlara yerleştiriliyor.

Kuzey Ren Vetsfalya eyaletinin 46 bin nüfuslu Schwerte kentinde mültecilerin barınma sorununa tartışma yaratan bir çözüm bulundu. Mültecilerin eski bir Nazi çalışma kampının bulunduğu alandaki binalara yerleştirilmek istendiğinin ortaya çıkmasıyla ülkede büyük bir tartışma başladı.

Sorun yer sıkıntısı

Schwerte'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Belediye Başkanı Heinrich Böckelühr, düzenlediği basın toplantısında kararı savundu: “Schwerte'de olan bizler, yüksek borç altında bir belediye olmamıza, mali sıkıntılar içerisinde olmamıza karşın zor yolu seçerek, buraya sığınmış insanlara onurlarına yaraşır bir barınma imkânı sunmaya çalışıyoruz. Bu görevi yerine getirirken, tarihte değişik şekillerde hizmet vermiş bu binanın anlamlı bir şekilde kullanılmasını sağladık.”

Mülteci barınağı Buchenwald'daki toplama kampına bağlı Schwerte-Ost kampının arazisinde yer alıyor. Naziler 1945 yılında burada yabancılar için “çalışma kampı” oluşturmuş ve Polonyalı ve Fransız en az 701 kişi ölümcül koşullarda çalışmaya zorlanmıştı. Çıkan olumsuz haberler üzerine şehir idaresi tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, esir ve gardiyanların bulunduğu binalar çoktan yıkıldı, alanda bugün görülen binalar 1950'li yıllarda inşa edildi. Gine, Fas, Mısır ve Bangladeş'ten gelen 11 mültecinin, daha önce kreş ve sanatçı atölyesi olarak hizmet vermiş bir binaya yerleştirilmesi, daha sonra gelecek 10 mültecinin ise onarım çalışmalarının bitmesinden sonra buraya nakledilmesi planlanıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft, bunun “iyi bir işaret” olmadığını söyleyerek şehir idaresinden kararı gözden geçirilmesini istedi.

'Kötü etkilenenler olabilir'

Kuzey Ren Vetsfalya Mülteciler Konseyi'nden Birgit Naujoks şunları söylüyor: “Getirildikleri yerin neresi olduğunu öğrenince tüm mülteciler aynı şekilde etkilenmeyecektir. Ama bazı mültecilerin travma yaşaması tehlikesi bulunuyor.”

Schwerteli Jens Kritzel ise böylesine önemli bir bilginin mültecilerden gizlenemeyeceği görüşünde. Kritzel'e göre, mülteciler durumdan rahatsız olmazsa, söz konusu alanda barınmalarında da sakınca yok.