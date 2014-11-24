Nazilerin yağmaladığı eserler iade ediliyor



Almanya'da 81 yaşında ölen sanat koleksiyoncusu Cornelius Gurlitt'in elinde Nazi döneminde Yahudilerden yağmalanan çok sayıda sanat eseri olduğu ve milyonlarca euro değerindeki bazı eserlerin de İsviçre'deki Bern Sanat Müzesi'ne bağışlandığı ortaya çıkmıştı. Müze, Almanya'nın girişimlerinin ardından sanat eserlerinin gerçek sahiplerine iade edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bern Sanat Müzesi Vakıf Konseyi Başkanı Christopf Schaeublin, iade anlaşmasının Berlin Eyaleti yetkilileri ile federal Alman hükümeti arasında imzalandığını belirtti. Anlaşmaya göre, yağmalandığından kuşku duyulan yaklaşık 500 eser öncelikle Alman kurumlarında muhafaza edilecek.

Ardından bu eserlerin kime ait oldukları kesinleşinceye kadar araştırılacak ve önümüzdeki yıl bir rapor hazırlanacak. Araştırmaya İsviçreli uzmanların da katılması planlanıyor. Eserlerin taşınmasının maliyetini Almanya üstlenirken; eserler gerçek sahipleri belirlendikten sonra iade edilecek.

Alman hükümetinin Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, bunun Nazi kurbanlarına karşı Almanya'nın taşıdığı bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek Naziler tarafından yağmalandığı kanıtlanan her eserin 'amasız ve eğersiz' hak sahiplerine verileceğini dile getirdi.

Gurlitt kimdir?

2012 yılının şubat ayında Cornelius Gurlitt'in Münih'teki dairesinde paha biçilemez bir koleksiyon bulunmuştu. Picasso, Chagall, Matisse, Beckmann, Nolde gibi dünyaca ünlü ressamlara ait tabloların bulunduğu bu koleksiyona el konulmuştu. 1400 parçalık koleksiyondaki eserlerin birçoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kayıptı.

Nisan ayı başında Gurlitt Alman hükümetine ve Bavyera eyalet yönetimine koleksiyonunun uzmanlar tarafından incelenmesi ve Naziler tarafından gasp edilen sanat eserlerinden olduklarının saptanması durumunda yasal sahiplerine iade edilmesi konusunda teminat vermişti.

Cornelius Gurlitt'e bu tabloların Nazi Almanyası'nda sanat koleksiyoncusu olarak görev yapan babası Hildebrand Gurlitt'ten kaldığı sanılıyor. Baba Gurlitt o dönem Yahudi koleksiyonculardan gasp edilen ya da "soysuz" bulunarak toplatılan sanat eserlerinin satımından sorumlu hale getirilmişti.