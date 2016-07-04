Almanya'da iki kadını korumak isterken öldürülen Tuğçe'nin hayatı kitap oldu

Almanya 'nın Offenbach kentinde, 15 Kasım 2014'te bir restoranda taciz edilen iki genç kızı korumak isterken uğradığı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın hayatı kitap oldu.

Gazeteci İsmail Erel'in kaleme aldığı kitap, annenin bakış açısından Tuğçe'yi anlatıyor. 23 yaşında ölen Tuğçe Albayrak hakkındaki ilk haberi Alman Bild Gazetesi'nde yayınlanan İsmail Erel'in kitabında anne Sultan Albayrak, hastanede geçen dramatik günleri ve Tuğçe'nin hayatını anlatıyor.

Satışa çıkan kitabın Almanca yayımlandığını belirten Erel, "Türkçe kitap da hazır. Ancak şu an Türkiye'de bir yayınevi üzerinden mi yoksa online satış portalleri üzerinden mi satış yapılacağı daha belli değil. Platform belirlendikten sonra Türkiye'de de hemen piyasaya çıkacak" dedi.

"Olay, Almanya'da çok yankı uyandırdı"

Kitap fikrinin Tuğçe Albayrak öldükten kısa süre sonra oluştuğunu bildiren gazeteci, "Bu olay Almanya'da çok yankı uyandırdı. Cenazeye binler katıldı, Alman televizyonları ilk kez sivil bir vatandaşın cenaze törenini canlı yayınladı. Koca yürekli bu kızın yaptığının unutulmamasını istedik" diye konuştu.

Olayın ardından Tuğçe'nin nasıl bir insan olduğunun merak uyandırdığını söyleyen İsmail Erel, "Özellikle hastanede neler yaşandığı hiç bilinmiyordu. İnsanlar ailenin yaşadığı büyük acıyı paylaşırken, dışarıda merak içinde Tuğçe'nin sağlık durumunu merak etti. Kitap, annenin ağzından içeride yaşananları, yüreklerinde kopan fırtınaları ve tabii ki Tuğçe'nin yaşamını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kitap 6 binden fazla noktada satışa sunulacak

Kitap, Almanya'da 6 binden fazla satış noktasından sipariş edilebilecek. Ayrıca Amazon gibi dünyaca ünlü kitap satış siteleri üzerinden de temin edilebilecek. Basılı hali 24,95 Euro'ya satılacak kitabı E-Book olarak satın almak isteyenler 17,99 Euro ödeyecek. Sipariş için gerekli olan ISBN numarası şöyle: 9 783735 788061.

Kitap, Almanya'daki tüm kitapçılardan (Hugendubel, Thalia gibi) veya online satış merkezlerinden amazon.de üzerinden temin edilebilir.

Ne olmuştu?

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde bir restoranın tuvaletinde gençler tarafından tacize uğrayan iki küçük kıza yardım etmek için yanlarına gitmişti. Gençleri tuvaletten çıkmaları konusunda uyaran Tuğçe'nin kızlara yardım etmesi gençleri rahatsız ederken, içlerinden biri daha sonra restoranın park yerinde Tuğçe'ye saldırmıştı.

Kızların üzerine giden genç, daha sonra Tuğçe'ye vurmuş ve yere düşmesine yol açmıştı. Tuğçe, başının üzerine düşüp ağır yaralanırken, olay Almanya genelinde geniş yankı uyandırdığı gibi, kısa sürede tüm Avrupa'da konuşulur hale gelmişti.Tuğçe iki hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmiş, cenazesine binlerce kişi katılmıştı.

İsmail Erel kimdir?

20 yılı aşkın süredir Almanya'da gazetecilik yapan İsmail Erel, son olarak Almanya'da ırkçı Neonazi cinayetleri ile gündeme gelmişti. Türk basınının davaya alınmaması üzerine davacı olan Erel Anayasa Mahkemesi nezdinde haklı bulunmuş ve akreditasyon silbaştan yeniden yapılmak zorunda kalmıştı. Yeni akreditasyon sayesinde Türk basını da davayı izleyebilmişti. Erel şu an NSU skandalı üzerine bir kitap yazıyor.