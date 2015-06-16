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Dünya
Deutsche Welle

Tuğçe Albayrak davasında karar çıktı

Almanya'da iki genç kıza yardım etmek isterken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

16 Haziran 2015 16:20


Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, 18 yaşındaki Sanel M. "ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan gençlik ceza hukukuna göre 3 yıl hapse mahkûm oldu. Savcılık, zanlı hakkında tecilsiz 3 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti.

Savcı Birgit Lüter, failin suçunu itiraf ettiğini ve dava sürecinin başında pişmanlığını dile getirdiğini, ayrıca kurbana sadece vurduğunu, dövmediğini, bunların hafifletici unsur olarak görüldüğünü kaydetti. Sanel M.'nin kendisinin de babasının şiddetine maruz kaldığını hatırlatan Lüter, diğer yandan sicilinin kabarık olmasının, kriminal enerjisinin ve yardım etmek yerine olay yerinden kaçmasının ise Sanel M. açısından olumsuz faktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tuğçe'ye yumruk attı

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde bir restoranda iki kıza yardım etmek isteyince, Sanel M. ile aralarında tartışma çıkmış, zanlı Tuğçe'ye yumruk atınca, genç kız yere düşerek başını çarparak komaya girmişti.

Eğitim fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak, olayın ardından komaya girmiş, daha sonra da hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümü Almanya'da büyük bir şok ve üzüntüye yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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