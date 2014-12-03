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Yaşam

Almanya Tuğçe Albayrak'ı son yolculuğuna uğurladı

İki genç kızı korumak isterken uğradığı saldırı sonrasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

03 Aralık 2014 17:01

Almanya'da bir restoranın tuvaletinde tacize uğradığı belirtilen iki kızı kurtarmaya çalışırken uğradığı saldırıda ölen Tuğçe Albayrak bugün toprağa verildi.

Waechtersbach'taki cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Essen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve bazı eyalet milletvekilleri de törene katılanlar arasında yer aldı.

Albayrak, 15 Kasım'da saldırıya uğramış, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine geçen Cuma, 23'üncü doğum gününde, bağlı olduğu yaşam ünitesi kapatılmıştı.

Tuğçe Albayrak'ın ölümünün açıklandığı gün, hastane önünde toplanan 4 bin kişi doğum günü pastası kesmişti.

Albayrak'a liyakat nişanı verilmesi için internette başlatılan kampanya için ise 167 bin imza toplandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier tarafından gündeme getirilen öneriyi değerlendireceğini açıklamıştı.

 

Zanlı gözaltında

 

Görgü tanıklarına göre Albayrak lokantanın tuvaletinde iki genç kızı taciz eden bir gruba müdahale etti.

Ancak saldırganlardan birinin daha sonra Albayrak'ı kovalayarak başına vurduğu belirtiliyor.

Otopsi sonucu da Albayrak'ın, başına aldığı darbe nedeniyle öldüğüne işaret ediyor.

Albayrak'ın ölümüyle bağlantılı olarak Sanel M. adlı 18 yaşındaki bir kişi gözaltında tutuluyor. Zanlının Sırbistan'ın Sancak bölgesinden bir Müslüman olduğu belirtiliyor.

 

BBCTürkçe

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