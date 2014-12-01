Tuğçe Albayrak'a saldırı görüntüleri yayınlandı

Alman Haber Ajansı (DPA), Tuğçe Albayrak'ın Offenbach 'ta 15 Kasım'da arkadaşlarıyla yemek yediği restoranın tuvaletinde 3 Sırp genç tarafından taciz edilen 2 Alman genç kızın polis tarafından bulunduğu ancak kimliklerinin açıklanmayacağını belirtti.

Bild gazetesinin yayımladığı yaklaşık 2 dakikalık güvenlik kamerası görüntülerin de Tuğçe Albayrak'a saldırı anı görüntüsü veriliyor.

Görüntülerde Tuğçe'nin de bulunduğu bir grup gencin restoranın otoparkında bekledikleri, Sırp gençlerin de uzaktan gruba yönelik el hareketleri yaptığı gözüküyor. Tuğçe'ye yumruk atan Sırbistan asıllı Sanel M'in arkadaşının birkaç kez kendisini otoparktan uzaklaştırmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu gözüküyor.

Sanel M'nin otoparkta duran grubun üzerine yürümeye çalıştığı ve arkadaşının engelleme girişimlerine rağmen Tuğçe'ye doğru hareket ederek, yumruk attığı görüntülere yansıyor.

Yere düşen ve kafasını betona çarpan Tuğçe'nin hareket etmediği olayın ardından Sanel M'nin hızla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Offenbach'ta 15 Kasım'da arkadaşlarıyla yemek yediği restoranın tuvaletinde 3 Sırp genç tarafından taciz edilen 2 Alman genç kıza yardım ederek, onları kurtaran Tuğçe Albayrak, restorandan çıktığı sırada Sırp gençler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Albayrak'ın beyin ölümü 26 Kasım'da gerçekleşmişti.