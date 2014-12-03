Almanya'da Tuğçe Albayrak'ın ölümüyle 'medeni cesaret' tartışmaları başladı

İngiliz Guardian gazetesi, iki kadını tacizden kurtarmak isterken hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ın cenazesine geniş yer ayırdı. Kate Connolly'nin kaleme aldığı bir yazıda, Albayrak'ın kuzeni Tutku Keskin'in "En yakın arkadaşımı kaybettim. Sırdaşımı, ablamı kaybettim" sözlerine yer verildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Tutku Keskin Tuğçe'nin meleklerin yanında olduğunu söyledi ve "Tüm dünyayı birleştirmeyi başardı" dedi.

Haber şöyle devam ediyor:

"Ailesi 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göçen Tuğçe Albayrak'ın acı hikayesi, Alman kamuoyunda büyük bir öfkenin ortaya çıkmasına neden oldu. Almanya'da sık rastlanmayan bu geniş çaplı ve yoğun yası, Albayrak'ın ailesinin göçmen kökeni hiç azaltmadı.

Hatta genç kadının ölümüyle, "medeni cesaret"e dair tartışmalar başladı, kişisel riske rağmen yanlış yapanların karşısında durulup durulmaması gerektiği konuşulur oldu."

Gazete, bir restaurantta tuvaletten gelen iki genç kadının çığlıkları üzerine yardıma koştuğu belirtilen Tuğçe'nin, daha sonra saldırganlardan biri tarafından otoparkta saldırıya uğradığını yazıyor. Haberde, 15 Kasım'da hastaneye gelen Tuğçe'nin haberini alan ailenin dünyasının yıkıldığı belirtiliyor.

Haber, Tuğçe'nin halası Reyhan Albayrak'ın şı sözleriyle devam ediyor:

"Tuğçe bu adamlara kadınlar tuvaletine giremeyeceklerini ve oradan uzaklaşmalarını söylemiş. Ancak Tuğçe'nin arkadaşları adamın öfkeli bir şekilde parmağını salladığını, 'seninle hesaplaşacağız' işareti yaptığını söylediler."

Reyhan Albayrak, yeğeninin her normal genç gibi sosyalleştiğini, genellikle Mc Donalds'ta takıldığını çünkü içki içmediklerini ve barlardan daha güvenli bulduklarını belirtiyor.

Hala Albayrak, bundan 40 yıl önce olsaydı, toplumun tepkisinin çok daha farklı olacağını ifade ediyor, "O zamanlar olsaydı, bu yabancı kız başına geleni hak etmiş derlerdi. Ama şimdi ona doğru zamanda doğru şeyi yapan yardımsever kişi diyorlar" yorumunu yapıyor.