Tuğçe Albayrak davası başlıyor



Dava Darmstadt kentindeki gençlik mahkemesinde görülüyor. İddianameye göre bundan beş ay önce meydana gelen olayda sanık Sanel M., 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ı Offenbach'ta çalıştığı restoranın önünde darp etmişti. Aldığı darbeyle başını yere çarpan Tuğçe komaya girmiş ve yaklaşık iki hafta sonra, 23'üncü doğum gününde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Tuğçe Albayrak'ın tacize uğrayan iki genç kıza yardım etmek için gösterdiği cesaret Almanya genelinde büyük övgü ve takdir toplamış, bunun bedelini canıyla ödemesi Alman kamuoyunda büyük üzüntü uyandırmıştı. 18 yaşındaki sanık Sanel M. olayın ardından tutuklanarak cezaevine konmuştu.