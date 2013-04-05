Almanya'da 8 Türkün hayatını kaybettiği yangının nedeni açıklandı

Stuttgart Savcılığı, Almanya'nın Backnang kentinde Türklerin oturduğu bir binada meydana gelen yangının nedenine ilişkin görüşünü açıkladı.

Almanya'nın Backnang kentinde çıkan yangında yedisi çocuk sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Stuttgart Başsavcısı Siegfried Mahler, yaptığı açıklamada, yeni bulguların yangına binada yaşayanların dikkatsizliğinin neden olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Mahler, yangının elektrik tesisatındaki bir arızadan dolayı çıkmış olabileceği ihtimalinin ise artık geçerliliği kalmadığını ifade etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yangına, evde yaşayan babaannenin yatağının çevresinde dikkatsiz bir şekilde ateşle oynanmasının sebebiyet vermiş olduğu tahmin ediliyor. Zürih'teki teknik laboratuvarda yangına ilişkin incelemelerde bulunan uzmanlar da muhtemel sebebin bu olduğu konusunda birleşiyor.

10 Mart'ta Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart yakınlarındaki Backnang kentinde çıkan yangında, yedi çocuk ve çocukların annesi can vermişti. Cenazeler Türkiye'ye gönderilmiş ve orada defnedilmişti.