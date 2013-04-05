T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da 8 Türkün hayatını kaybettiği yangının nedeni açıklandı

Stuttgart Savcılığı'na göre, 8 Türkün yaşamını yitirdiği yangının nedeni dikkatsizlik

05 Nisan 2013 10:50

Stuttgart Savcılığı, Almanya'nın Backnang kentinde  Türklerin oturduğu bir binada meydana gelen yangının nedenine ilişkin görüşünü açıkladı.

Almanya'nın  Backnang kentinde çıkan yangında yedisi çocuk sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Stuttgart Başsavcısı Siegfried Mahler, yaptığı açıklamada, yeni bulguların yangına binada yaşayanların dikkatsizliğinin neden olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Mahler, yangının elektrik tesisatındaki bir arızadan dolayı çıkmış olabileceği ihtimalinin ise artık geçerliliği kalmadığını ifade etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yangına, evde yaşayan babaannenin yatağının çevresinde dikkatsiz bir şekilde ateşle oynanmasının sebebiyet vermiş olduğu tahmin ediliyor. Zürih'teki teknik laboratuvarda yangına ilişkin incelemelerde bulunan uzmanlar da muhtemel sebebin bu olduğu konusunda birleşiyor.

10 Mart'ta Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart yakınlarındaki Backnang kentinde çıkan yangında, yedi çocuk ve çocukların annesi can vermişti. Cenazeler Türkiye'ye gönderilmiş ve orada defnedilmişti.

 

ETİKETLER

almanyatürköldüalmanyasavcıçocuk

İlgili Haberler

Almanya'da bir apartmanda çıkan yangında Türk anne ve 7 çocuğu öldü!

Sabaha karşı çıkan yangının nedeninin araştırıldığı, kimlik tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi

Almanya'daki yangında kurtulan anneanne: Çocuklar için bir şey yapamadım

Almanya'da çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 8 Türkün cenazesi bugün Türkiye'ye gelecek

Almanya'da yangında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Almanya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Türklerlere son veda

Almanya'daki yangında ilk ipuçları 'kundaklama' diyor

Köln'de Höhenberg'de Türklere ait binada çıkan yangının merdiven boşluğunda başladığını belirtti. Haberde, ilk ipuçlarının binanın kundaklandığını gösterdiği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24