Almanya'daki yangında ilk ipuçları 'kundaklama' diyor

Hafta sonu hem Almanya'da hem de Fransa'da Türk ailelerin yaşadığı evlerde yangın çıktı. Almanya'daki yangında ilk ipuçları binanın kundaklandığını gösteriyor. Fransa'daki yangında Sebahattin Uçar adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.



Almanya'nın Köln kentinde geçtiğimiz cumartesi akşam 21.30'da Türklere ait bir evde yangın çıktı.

Yangında 30 yaşındaki bir Alman ve 19 yaşındaki Arnavut sevgilisi hayatını kaybetti. Alman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 26 kişi de yaralandı.



'Kundakçı kapıyı kilitledi mi?'



Alman Bild gazetesi, Köln'de Höhenberg'de Türklere ait binada çıkan yangının merdiven boşluğunda başladığını belirtti. Haberde, ilk ipuçlarının binanın kundaklandığını gösterdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin binaya girmek için giriş kapısını kırmak zorunda kaldıkları vurgulanarak, "Kundakçı kapıyı kilitledi mi?" sorusu soruldu.

Hayatını kaybeden iki kişinin cesedinin yangın sonrası tanınamaz hale geldiği de belirtildi.



'Plastik kokusu'



Bild gazetesindeki haberde, binada oturanların giriş kapısında plastik kokusu geldiğini belirttiği, bunun da "kundaklama" olasılığını arttırdığı vurgulandı.

Fransa'nın Almanya sınırındaki Mutzig kasabasında 7 kişilik Türk ailenin oturduğu evde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangına 35 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti ancak aile babası Sebahattin Uçar kurtarılamadı. Dumandan etkilenen diğer 6 aile üyesinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ancak itfaiye ve jandarma "şömine ateşine bağlı kaza" ihtimali üzerinde duruyor.



8 Türk ölmüştü



Almanya'da 10 Mart'ta Stutgart kenti yakınlarında çıkan yangında bir Türk anne ile 7 çocuğu hayatını kaybetmişti.