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Almanya'daki Neonazi davası 14 Mayıs'a ertelendi

Almanya'daki aşırı sağcı NSU terör hücresi davası, sanık avukatlarının reddi hakim taleplerinin incelenip karar verilmesi için 14 Mayıs'a kaldı

06 Mayıs 2013 22:07


Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülmeye başlanan aşırı sağcı Nasyonalsosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi davası, sanık avukatlarının reddi hakim taleplerinin incelenip karar verilmesi için 14 Mayıs'a ertelendi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması redd-î hâkim talebi ile başladı. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, biri Yunan ve bir Alman polisinin ölümünden sorumlu tutulan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör hücresiyle ilgili davanın baş sanığı Beate Zschäpe, avukatları aracılığıyla redd-î hâkim talebinde bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Zschäpe'nin avukatları, savunma avukatlarının mahkemeye girerken üzerinin aranması, ancak savcılık, polis ve yargı mensuplarının bu uygulamadan muaf tutulması yönünde talimatı veren Mahkeme Başkanı Manfred Götzl'ün bağımsızlığını kaybettiğini öne sürdü. Mahkeme Başkanı Götzl, bu konuda nihaî kararın daha sonra verileceğini belirterek talebin geçici olarak reddedildiğini duyurdu.
Almanya'daki Ceza Kanunu uyarınca, redd-î hâkim talebi söz konusu olduğunda talebin incelenerek nihaî kararın bir sonraki duruşmaya kadar verilmesi gerekiyor.

Baş sanık Beate Zschäpe duruşma salonuna kelepçesiz getirildi. Rahat tavırlar içerisinde olduğu gözlenen Zchaepe'nin duruşma salonunda bulunanlara sırtını döndü. Avukatlarının verdiği bilgilere göre, Zchaepe mahkeme süresince susma hakkını kullanacak.

 

‘Katılım yeterli değildi'

 

Sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde başlayan ilk duruşma sırasında, mahkeme binasının çevresinde de NSU örgütü ve aşırı sağcı terör çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Türk dernek ve örgütleri de protesto gösterilerinde yer aldı.

Mahkeme önünde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreter Vekili ve Dinler Arası Çalışma Grubu Sorumlusu Bekir Alboğa, Deutsche Welle'ye açıklamasında, “Üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Katılımcıların, davayı takip edenlerin sayısı çok düşük. Köln, Münih civarında 10 binlerce Müslüman, Türk yaşamasına rağmen bu tarihi en acı mahkemeye gösterilen ilgi çok düşüktü. Bu biraz üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı” sözleriyle Türk kamuoyunun davaya olan ilgisinin yeterli düzeyde olmadığı eleştirisinde bulundu.

Irkçı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın hayatta kalan tek üyesi olduğu öne sürülen Beate Zchaepe ile örgüte yardım etmekle suçlanan dört kişinin yargılandığı davanın en az iki yıl sürmesi bekleniyor. Davanın, haftada üç gün yapılacak duruşmalarla devam etmesi öngörülüyor.

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