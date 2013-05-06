NSU davasının ilk duruşması başladı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili Neo-Nazi davasının görülmesine Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlandı. Davanın baş sanığı Beate Zschaepe, duruşmadan 1 saat 20 dakika önce polis eşliğinde zırhlı araçlarla getirildi.

Davada Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünün hayata kalan tek üyesi Beate Zschaepe hakim karşısında. Nasyonel Sosyalist Yeraltı örgütüne yardım ve yataklık eden 4 kişiyle birlikte yargılanacak olan Zschaepe, mahkeme salonuna getirilirken görüntülendi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

Baş sanık Beate Zschaepe, duruşmadan yaklaşık 1 saat 20 dakika önce mahkemeye polis eşliğinde zırhlı araçla getirildi ve duruşma salonuna binanın garajından alındı.

Zschaepe, cinayetlerde suç ortağı olmak, terör örgütü üyeliği ve kundaklamayla suçlanıyor. Diğer dört sanık Holger G, Casrten S, Andre E ve Ralf Wohlleben, NSU terör hücresine yardım etmekten yargı önüne çıkıyor.

Cinayetleri işleyen Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ise 4 Kasım 2011 tarihinde bir karavanda intihar etmişti. Davanın yaklaşık 85 duruşmayla 2 yıl sürmesi bekleniyor. 606 şahidin dinleneceği davada, 80 kadar müdahili yaklaşık 60 avukat temsil ediyor. Beş kişinin sanık sandalyesinde oturacağı davada, Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianame 488 sayfadan oluşuyor.

Mahkemenin "A 101" salonunda 250 sandalye bulunuyor. Dava, Manfred Götzl başkanlığındaki beş asil ve üç yedek hakimle yürütülecek.

Türk heyeti de mahkeme salonunda

TBMM İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş, komisyonun diğer üyeleri Kerim Özkul, Mustafa Erdem, AK Parti milletvekilleri Çağatay Kılıç ve Osman Can ile CHP'den Ali Kılıç sabah saatlerinde izleyicilerle sırada yer aldı ve duruşma salonuna girdi.

Kurbanların yakınları ve NSU terör hücresinin mağdurları salona yan kapıdan alındı.

Semiya Şimşek: Bu davayı senelerce bekledim

NSU üyelerinin ilk kurbanı çiçekçi dükkanı sahibi Enver Şimşek’ti. Babasını 13 yıl önce kaybeden Semiya Şimşek, Almanya’ya güveninin neden kırıldığını ve davadan beklentilerini anlattı.

Enver Şimşek, NSU tarafından işlenen seri cinayetlerin ilk kurbanıydı. Çiçekçi dükkanı sahibi Enver Şimşek 11 Eylül 2000'de öldürüldü. Teröristler aynı kentte 2001 yılında terzi Abdürrahim Özüdoğru'yu, 2005'te ise büfeci İsmail Yaşar'ı katlettiler.

İlk kurban Enver Şimşek'in ailesi cinayet sonrasında birçok sıkıntıyla yüz yüze kaldılar. Babası öldürüldüğünde 14 yaşında olan Semiya Şimşek, o yıllara dair anılarını aktardığı "Acı Vatan" adlı kitabında babasının polis tarafından önce mafya üyesi, daha sonra PKK mensubu olmakla itham edildiğini belirtiyor.



Semiya Şimşek, Batı Alman Radyo- Televizyon Kurumu'na (WDR) verdiği demeçte ise "Almanya'ya güvenim kırıldı" diyor.

"İçimde taşıdığım pek çok soru var. Neden benim babam? Tesadüf müydü? Öldürecekleri insanları hangi kıstaslara göre seçiyorlardı?" diyen Semiya Şimşek, davanın bu sorulara yanıt bulmasını umuyor.

Semiya Şimşek'in yanıt bulmasını umduğu başka sorular da var. Şimşek, kurban ailelerinin cinayetler sonrası hangi gerekçelerle güvenlik birimleri tarafından zan altında bırakıldığı sorusunun açıklığa kavuşmasını bekliyor.

Cinayetlerin soruşturulması sürecinde Türkiye'nin tutumunu da eleştiren Semiya Şimşek, Ankara'nın kurbanları yeterince sahiplenmediğini de vurguluyor.



Deutsche Welle Türkçe ve ajanslar