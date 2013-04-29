Almanya'da Neo- Nazi davasını izleyecek basın kuruluşları belli oldu

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında medya mensuplarına yer dağılımı için kuralar çekildi. Davayı Türk medya kuruluşları Hürriyet, Sabah, İHA ve Evrensel ile Türkçe yayın yapan medya olarak başvuran El Cezire İstanbul izleyebilecek.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında günlerdir basın kuruluşlarına ayrılan yer konusunda yapılan tartışmalarda sona gelindi. Münih'te yapılan kura çekilişinde, Türkçe yayın yapan medya kontenjanından başvuru yapan Hürriyet, Sabah ve Evrensel gazeteleri ile El Cezire İstanbul davayı izleme hakkı kazandı.

Kurada davayı izleme hakkı kazanan İhlas Haber Ajansı (İHA) ise haber ajansları kategorisinden başvuru yapmıştı. Türkçe yayın yapan medya kategorisinde toplam 36 başvuru olduğu açıklandı.

Pek çok büyük Alman medya kuruluşu ise davayı izleme hakkı elde edemedi. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Die Tageszeitung ve Frankfurter Rundschau gibi Almanya'nın önde gelen gazeteleri çekilişten eli boş döndü. Ancak Süddeutsche Zeitung'a bağlı bir derginin kurada çıkması Süddeutsche Zeitung'un da temsil edilmiş olmasını sağlıyor.

Dava 6 Mayıs'ta

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 324 medya kuruluşu ve serbest gazeteci başvuru yaptı. Bu sayının ilk akreditasyon sürecinden üç kat daha fazla olduğu belirtildi. Reuters, AP ve Agence France-Presse gibi uluslararası ajanslar da çekilişte çıkmadı. Alman haber ajansı dpa ise davayı takip etme hakkı kazanan ajanslar arasında yer alıyor.

İlk akreditasyon sürecinde hiçbir Türk basın kuruluşuna yer ayrılmamıştı. Yaşanan tartışmalar sonucu 50 basın kuruluşuna verilen akreditasyonlar iptal edilerek kura çekilmesine karar verilmişti. 8'i Türk 1'i Yunan dokuz göçmen ve bir polis memurunu öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör hücresinin hayatta kalan son üyesi Beate Zschäpe'nin yargılanacağı dava 6 Mayıs'ta görülecek.