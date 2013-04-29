T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da Neo- Nazi davasını izleyecek basın kuruluşları belli oldu

Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülecek 'Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasını izleyecek basın mensupları için kura çekildi

29 Nisan 2013 19:51

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında medya mensuplarına yer dağılımı için kuralar çekildi. Davayı Türk medya kuruluşları Hürriyet, Sabah, İHA ve Evrensel ile Türkçe yayın yapan medya olarak başvuran El Cezire İstanbul izleyebilecek.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında günlerdir basın kuruluşlarına ayrılan yer konusunda yapılan tartışmalarda sona gelindi. Münih'te yapılan kura çekilişinde, Türkçe yayın yapan medya kontenjanından başvuru yapan Hürriyet, Sabah ve Evrensel gazeteleri ile El Cezire İstanbul davayı izleme hakkı kazandı.
Kurada davayı izleme hakkı kazanan İhlas Haber Ajansı (İHA) ise haber ajansları kategorisinden başvuru yapmıştı. Türkçe yayın yapan medya kategorisinde toplam 36 başvuru olduğu açıklandı.
Pek çok büyük Alman medya kuruluşu ise davayı izleme hakkı elde edemedi. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Die Tageszeitung ve Frankfurter Rundschau gibi Almanya'nın önde gelen gazeteleri çekilişten eli boş döndü. Ancak Süddeutsche Zeitung'a bağlı bir derginin kurada çıkması Süddeutsche Zeitung'un da temsil edilmiş olmasını sağlıyor.

 

Dava 6 Mayıs'ta

 

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 324 medya kuruluşu ve serbest gazeteci başvuru yaptı. Bu sayının ilk akreditasyon sürecinden üç kat daha fazla olduğu belirtildi. Reuters, AP ve Agence France-Presse gibi uluslararası ajanslar da çekilişte çıkmadı. Alman haber ajansı dpa ise davayı takip etme hakkı kazanan ajanslar arasında yer alıyor.

İlk akreditasyon sürecinde hiçbir Türk basın kuruluşuna yer ayrılmamıştı. Yaşanan tartışmalar sonucu 50 basın kuruluşuna verilen akreditasyonlar iptal edilerek kura çekilmesine karar verilmişti. 8'i Türk 1'i Yunan dokuz göçmen ve bir polis memurunu öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör hücresinin hayatta kalan son üyesi Beate Zschäpe'nin yargılanacağı dava 6 Mayıs'ta görülecek.

 

ETİKETLER

almanyadavanazitürkbasınevrenselsabahhürriyetiha

İlgili Haberler

Almanya'da Neo-Nazi duruşmasında Türk basınına ambargo

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin duruşmayı izleyebilecek gazeteciler listesinde Türkiye’den hiçbir ismin yer almaması tartışma başlattı

Almanya'daki Neo-Nazi duruşması ertelendi

Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı ''Nasyonal Sosyalist Yeraltı'' hücresinin Münih'teki duruşması 6 Mayıs'a ertelendi

Almanya Yargıtay Başkanı 'Neonazi Davası'nı değerlendirdi: Utanıyoruz!

'Neo-nazi Davası' değerlendiren Almanya Yargıtay Başkanı 'Biz utanıyoruz, Almanya'da bunların olabildiği için utanıyoruz' dedi

Neo-Nazi Davasına Türkiye'den 4 gazeteci katılacak

Münih Eyalet Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Yunan ve İranlı gazeteciler için de bir yer ayrıldığı açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24