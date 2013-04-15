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Dünya

Almanya'daki Neo-Nazi duruşması ertelendi

Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı ''Nasyonal Sosyalist Yeraltı'' hücresinin Münih'teki duruşması 6 Mayıs'a ertelendi

15 Nisan 2013 18:37

Almanya'da 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı "Nasyonalsosyalist Yerlatı" (NSU) hücresinin Münih Eyalet Mahkemesi'ndeki davası 6 Mayıs'a ertelendi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü başlaması beklenen davanın ilk duruşmasının 6 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Açıklamada, 12 Nisan'da Alman Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar gerekçe gösterilerek, gazeteciler için yeni bir akreditasyon  uygulamasının gerekli olduğu, organizasyonunun davanın başlayacağı 17 Nisan'a yetişemeyeceği kaydedildi.

Alman Anayasa Mahkemesi, yabancı gazetecilere mahkemede yer ayrılmadığı gerekçesiyle akreditasyon uygulamasının doğru olmadığına hükmetmiş, davayı izleyebilmeleri için Türk ve Yunan medyasından en az 3 kuruluşa izin verilmesini istemişti.

 

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