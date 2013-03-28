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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Almanya'ya gidiyor

8 Türk vatandaşını öldürdüğü tespit edilen Neo-Nazi çetesiyle ilgili Almanya'da 17 Nisan'da görülecek davaya ilişkin, 'Bizimle ilgili 'izin verilip- verilmediği' hususu yok' dedi

28 Mart 2013 16:03

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Almanya'da görülecek 8 Türk'ün öldürüldüğü Neo-Nazi terör çetesi davasını izleyebileceklerini düşündüğünü, kendilerine şu ana kadar bunun aksi bir şey söylenmediğini belirterek, ''Normali, bizim orada gidip duruşmayı izlememizdir. Bu konuda Alman makamlarının bize yardımcı olacağını düşünüyorum'' dedi.

Üstün, 8 Türk vatandaşını öldürdüğü tespit edilen Neo-Nazi çetesiyle ilgili Almanya'da 17 Nisan'da görülecek davaya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Davayı izleyip izlemeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine Üstün, ''Bizimle ilgili 'izin verilip- verilmediği' hususu yok. Basında farklı haberler çıktı, bunu netleştirmek lazım'' diye konuştu.

Üstün, duruşmayı izleyebileceklerini düşündüğünü ifade ederek, kendilerine şu ana kadar aksi bir şey söylenmediğini belirtti. Üstün, ''Normali, bizim orada gidip duruşmayı izlememizdir. Bu konuda Alman makamlarının bize yardımcı olacağını düşünüyorum, en azından başkanlar seviyesinde. Belki kalabalık bir heyet giremez ama İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak ben, Dışişleri Komisyonu Başkanımız da o gün orada olacak'' görüşünü dile getirdi.

Duruşma günü orada olup ailelere destek vereceklerini belirten Üstün, hem içeride hem de dışarıda ailelere, mağdurlara destek olacaklarını kaydetti. Üstün, bu konuyu, Almanya Parlamentosu'nda kurulan araştırma komisyonu üyelerinin kendilerini ziyaretinde de ''Böyle bir durum olursa, kamuoyuna iyi bir mesaj verilir'' şeklinde konuştuklarını anlattı. Üstün, orada, bu mesajı vereceklerini kaydetti.

Üstün, duruşma sonrasında konsoloslukta ailelerle toplantı gerçekleştireceklerini, ertesi gün de Almanya Parlamentosu'nda Neo-Nazi cinayetleriyle ilgili yapılacak oturuma katılacaklarını belirtti.

Davayı izlemek için Türk basınına yer verilmediğinin anımsatılması üzerine Üstün, ''Burada bir öngörü yapılmalıydı. Yargıçların, 'Bu duruşmaya ilgi çok olacak, daha geniş salon tutmakta fayda var' diye düşünmeleri gerekirdi. Bunu ya düşünmediler ya da katılımcı sayısı az kalsın diye direkt böyle bir seçim yaptılar, katılımcı sayısı dar kalsın diye. Geniş bir salon tercih edilseydi, bence bu tartışmalar olmazdı'' dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya'daki davayı Başkan Ayhan Sefer Üstün, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem ile izleyecek.

 

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