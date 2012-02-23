Neonazi terörü kurbanları için 12 mum yakıldı

T24 - Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı terör hücresinin öldürdüğü 8'i Türk 10 kişi için başkent Berlin'de devlet töreni düzenlendi. Başbakan Angela Merkel konuşmasında kurbanların ailelerinden özür diledi.

Berlin’in Gendarmenmarkt Konser Salonu'nda düzenlenen törene başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere çok sayıda politikacının yanı sıra Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı terör hücresinin cinayetlerine kurban giden 10 kişinin aileleri ve yakınları katıldı.

Anma toplantısında kurbanlar için 12 mum dikildi. Mumlardan 10'u Neo-Naziler tarafından öldürülen kurbanlar için, bir tanesi şimdiye kadar ırkçı teröre kurban gidenler ve bir tanesi de Almanya'nın geleceğine olan "umut" için törende yer aldı. Ayrıca tören sırasında Almanya genelinde Almanya ve Avrupa Birliği bayrağı yarıya indi.

Başbakan Merkel törende yaptığı konuşmada, kurbanların ailelerinden işlenen cinayetler nedeniyle af dilerken, cinayetlerin tamamen aydınlatılacağı sözünü de verdi.

"Kurbanların yakınları şu anda aramızda. Buraya geldikleri için onlara teşekkür ediyorum" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Başka meselelerle uğraşırken, belki bu saldırılar üzerinde yetirince durumadık" itirafında bulundu.

Neonazi kurbanlarının bugün anıldığı tek yer Berlin değildi. İşverenler ve sendikalar kurbanların anısına saat 12:00'de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Başkent Berlin'de ve Bonn'da bayraklar yarıya indirildi.

'Biliyorum babam benimle gurur duyacak'

Yaklaşık bin 400 kişinin katıldığı toplantıda Neo-Nazi terörüne kurban giden Türklerin yakınları adına, babasını saldırıda kaybeden Semiya Şimsek konuştu. Semiya Şimsek, "Bir kenara çekilip beklersek, bu bize bir şey kazandırmaz" şeklinde konuştu. "Bu konuşmayı yaptığımda babamın benimle gurur duyacağını biliyorum" diyen 25 yaşındaki Semiya Şimsek, babasını kaybetmesine rağmen uzun yıllar sanki uyuşturucu mafyasıyla bağlantıları varmış gibi zan altında tutulduklarını hatırlatarak, o dönemde annesine yapılan baskıyı ve çocuk olarak yaşadığı travmaya dikkat çekti.

Aşırı sağcı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden Türklerden birinin kızı olan Gamze Kubaşık da Nazım Hikmet'in "Davet" şiirini okudu. Türk kökenli Alman oyuncu Erol Sander Ahmet Muhip Dranas'ın "Kar" şiirini okurken, Alman sanatçı Iris Barben de Alman yazar Heinrich Böll'den bir alıntı yaptı.

Anma töreninde ayrıca Cemal Reşit Rey ve Johann Sebastian Bach’ın eserleri Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi. Toplantıda Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı olması beklenen Joachim Gauck da hazır bulundu.

2011 yılının Kasım ayında, yıllardır işlenen cinayetlerin Neo-Nazi'ler tarafından işlendiğinin ortaya çıkması, Almanya’da büyük infial ve şaşkınlık yaratmıştı. Irkçı şiddetin kurbanları için devlet töreni düzenlenmesi girişimi ise eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un geçen yıl kasım ayında kurban yakınları ile biraraya gelmesinin ardından gündeme gelmişti.