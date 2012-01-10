Neo-Nazilerin arkasında Alman devleti mi var?



T24 - Almanya'da "dönerci cinayetleri" olarak bilinen Türkleri hedef alan Irkçı Neo-Nazi saldırıları ülkedeki Türkler tarafından devlet destekli olarak görülüyor.





Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre; Almanya'da yaşayan 3 milyon civarındaki Türk ise endişeli bekleyiş içerisinde.



Neo-Nazi cinayetleriyle ilgili ilk kez yapılan araştırmaya göre Gurbetçiler, saldırıların arkasında Alman devletini görüyor, saldırganların da korunduğunu düşünüyor. Ancak tüm bu cinayetlere karşın Türkiye’ye dönüş de düşünülmüyor.



Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç.Dr.Murat Erdoğan başkanlığında bir grup “dönerci cinayetleri”ne Türkler’in bakışını araştırdı. “Almanya’da Irkçı Neo-Nazi Cinayetleri: Türklerin Görüş ve Duyguları Araştırması” adı verilen çalışma 5-15 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Almanya’da yaşayan 1058 gurbetçiye 36 soru yöneltildi.Gurbetçilerin ruh dünyasını anlamaya dönük çalışmadan şu sonuçlar çıktı:





'Alman Devlet' sorumlu tutuluyor



Türklerin yüzde 78’i cinayetleri Alman toplumuyla değil, küçük marjinal gruplarla ilişkilendiriyor.Cinayeti işleyenleri Alman toplumundan ayıran Gurbetçiler, Alman Devleti’ne ise büyük güvensizlik duyuyor. “Size göre bu cinayetleri işleyenler Alman Devleti tarafından desteklendi mi ya da hiç korundu mu?” sorusuna ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 55, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 20.66 çıktı.Bu soruya Katılımcıların yüzde 24.37’lik önemli bir bölümü cevap vermedi. Neo-Nazi’lerin Alman devletinden “hiç destek/koruma görmedi”ğine inananların oranı sadece 7.36 gibi çok düşük oranda kalıyor. Devletten “az-çok destek-koruma”alındığını düşünenlerin oranı yüzde 85’i aşıyor.





Almanlar suçlanmıyor



Almanya’da yaşayan Türkler ,Neo-Nazi cinayetlerini tahriklere kapılmadan soğukkanlı değerlendirmeye tabi tutuyor. Bu eylemlerden Alman toplumunu özellikle ayrı tutuyor.Almanlar suçlanmıyor. Türklerin yüzde 78’i cinayetlerin Alman toplumu ile değil, radikal bir grupla ilgili olduğunu söylüyor.Cinayetlerden toptan Alman toplumunu sorumlu tutanların oranı yüzde 2.30.Almanların büyük bölümü diyenler de yüzde 6.78





Cinayetler sürecek korkusu var



Türklerin yüzde 77’si Neo-Nazi cinayetlerinin devam edeceği görüşünde. Bu yüzden endişeli ve güvensiz bir bekleyiş içendeler.Cinayetlerin devam edeceği inancına karşın çoğunluğa ‘korku’ yerine ‘üzüntü’ duygusu hakim.





Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorlar



Neo-Nazi cinayetlerine karşın Almanya’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu geri dönmeyi düşünmüyor. Türkler’in sadece yüzde 77.38’i Almanya’da yaşamını sürdürmekten yana. Türkiye’ye dönmeyi düşünenlerin oranı sadece yüzde 9.5.Türkler, Almanya’ya daha fazla göçmen gelmesinin yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalara son verebileceğine inanıyor.









