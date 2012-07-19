Neonazi cinayetlerinde Bakanlık zan altında

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı’nın Neonazi cinayetlerine ilişkin bazı belgelerin imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Bakanlık, zamanlamanın tesadüf olduğunu savundu.

“Stuttgarter Nachrichten” gazetesinde yer alan habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı, 14 Kasım 2011 tarihinde iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'na, aşırı sağcılarla ilgili altı dinleme protokolünü imha etmesi talimatı verdi. Bu tarih, Almanya'da sekizi Türk biri Yunan dokuz göçmen ile bir polis memurunun ölümünden Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı Neonazi terör örgütünün sorumlu olduğunun anlaşılmasından 10 gün sonrasına denk geliyor.

Haberde, belgeler üzerinde aşırı sağcılarla ilgili olduğuna dair ibarenin yer almasına rağmen imha işleminin gerçekleştiği belirtildi. Gazetenin haberine göre, Bakanlık bunu belgelerin arşiv süresinin dolması ile gerekçelendirdi.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise söz konusu belgelerin yok edilmesinin tamamen kanuna uygun olduğunu belirterek, Neonazi cinayetlerinin ortaya çıkarılması ile aynı döneme denk gelmesinin bir tesadüf olduğunu kaydetti. Ayrıca Bakanlık, belgelerin yok edilmesinin, mecliste Neonazi cinayetlerinin araştırılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması ile de hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

Muhalefet açıklama istiyor

Federal Meclis Neonazi Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'nun perşembe günü yapacağı özel oturum öncesinde muhalefet habere sert tepki gösterdi. Federal Meclis'te grubu bulunan muhalif partiler, Alman istihbarat birimlerinin Neonazi cinayetlerine ilişkin belgelerin imha edilmesine bir an önce son vermesi çağrısında bulundu. Pek çok milletvekili, belgelerin imha edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Federal İçişleri Bakanı tarafından bu konuyu araştırmak üzere atanan özel görevli Hans-Georg Engelke, Federal Meclis Neonazi Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'nun bugünkü oturumunda ifade verecek. Engelke, Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı Neonazi terör örgütünün ortaya çıkarılmasının ardından örgüte dair istihbarattaki belgelerin nasıl imha edilebildiği konusunu araştırmakla görevli.

Bir süre önce Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın olayın üstünü kapama çabasında olduğu zannı nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Heinz Fromm ve iki eyalet teşkilatı başkanı istifa etmek zorunda kalmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)