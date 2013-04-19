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Neo-Nazi Davasına Türkiye'den 4 gazeteci katılacak

Münih Eyalet Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Yunan ve İranlı gazeteciler için de bir yer ayrıldığı açıklandı

19 Nisan 2013 17:53

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan "Nasyonel Sosyalist Yeraltı" örgütünün hayatta kalan son üyesinin yagılanacağı davada Türkiye'den de gazeteciler katılabilecek. Duruşmada Türkiye basınından 4 gazeteci için yer açılacak, gazeteciler kura ile belirlenecek.

Münih Eyalet Mahkemesi, 6 Mayıs'taki "Nasyonel Sosyalist Yeraltı" örgütünün davasını izleyecek gazetecilerin "kura" sonucu belirleneceğini açıkladı.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, davayı takip edecek Alman gazeteciler ve yabancı gazeteciler için ayrı "çekiliş" yapılacağı belirtildi. Haberde, Türk gazeteciler için 4 yer ayrıldığı ifade edildi.

Münih Eyalet Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Yunan ve İranlı gazeteciler için de bir yer ayrıldığı açıklandı.

Münih Eyalet Mahkemesi'nde, 8’i Türk, 1’i Yunan, 1'i Alman polisi 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe ve terör hücresine yardımda bulunduğu iddia edilen 4 kişi yargılanacak.

NSU adlı aşırı sağcı örgütün fail ve destekçi zanlıları hakkındaki davanın 2.5 yıl sürmesi bekleniyor.

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