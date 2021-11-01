'Almanya’ya Göçün 60. Yılı': 80’lerde siyasi göç başladı, gelenler kaldı

30 Ekim 1961 yılında sessiz sedasız imzalanan işgücü göçü nota teatisinin üzerinden tam 60 yıl geçti. "Misafir İşçiler"in Sirkeci Garı'nda başlayan yolculukları hâlâ sürüyor. Bu yolculuk kah sendikal direniş, kah ırkçı saldırılar ile Almanya’yı acı vatana dönüştürürken, toplumsal ve ekonomik olarak zenginleştirdi de. Dünün işçileri bugünün avukat, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarını da yetiştirdi. Ve en önemlisi Almanya, istemeyerek de olsa bir göç ülkesi olduğunu kabullendi. Türkiye’den Almanya’ya 60 yıl önce gelen emekçilere adanan 6 bölümlük bu dizi, WDRCosmo Köln Radyosu’nda Fulya Canşen ve Serap Doğan tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve DAAD Türkiye'nin katkılarıyla hazırlandı.

Almanya'ya Göçün 60. Yılı 3. bölüm

80'li yıllar: Siyasi göç başladı, gelenler kaldı

80’li yıllar hem Türkiye’de hem de Almanya’da 12 Eylül darbesinin gölgesinde geçti. Durdurulan ekonomik göç, siyasi iltica ve aile birleşimi ile devam etti. Sirkeci Garı değil artık kaçak botlarla önce Yunanistan’a ardından Almanya’ya çıkılan zorlu yolculuklardı gündeme taşınan. 80’lerde on yıllardır Almanya'da yaşayanlar kalmaya karar veriyor ve çocukların eğitim ve uyum sorunu gündemi belirlemeye başlıyor. Uyum tartışmaları ve yabancı düşmanlığı gölgesinde geçen bu dönemde, Günter Wallraff’ın “En Alttakiler” romanı ve Tevfik Başer’in “40 Metrekare Almanya” filmi göçmenlerin hayatını sanat yoluyla aktaran ilk örneklerini oluşturuyorlar. WDR-Cosmo editörü ve T24 yazarı Fulya Canşen, WDR editörü Serap Doğan, WDR Köln Radyosu editörü Serpil Eryılmaz ve o yılların tanıkları ile anlatıyor 80’li yılları.