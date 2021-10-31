Almanya'ya Göçün 60. Yılı: 70’lerde hak arayışı başlıyor, aileler birleşiyor

Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 60. yılı. 30 Ekim 1961 yılında sessiz sedasız imzalanan işgücü göçü nota teatisinin üzerinden tam 60 yıl geçti. "Misafir İşçiler"in Sirkeci garında başlayan yolculukları hâlâ sürüyor. Bu yolculuk kah sendikal direniş, kah ırkçı saldırılar ile Almanya’yı acı vatana dönüştürürken, toplumsal ve ekonomik olarak zenginleştirdi de. Dünün işçileri bugünün avukat, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarını da yetiştirdi. Ve en önemlisi Almanya, istemeyerek de olsa bir göç ülkesi olduğunu kabullendi. Türkiye’den Almanya’ya 60 yıl önce gelen emekçilere adanan 6 bölümlük bu dizi, WDRCosmo Köln Radyosu’nda Fulya Canşen ve Serap Doğan tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve DAAD Türkiye'nin katkılarıyla hazırlandı.

Türkiye’den Almanya’ya göç 70’li yıllarda da devam etti. Sadece ekonomik değil, siyasi koşullar da göçü çekici kılıyordu. Gelenler yavaş yavaş Almanya’ya alışmaya başladılar, ailelerini de getirdiler. Yurtlardan çıkıldı, nohut oda bakla sofa misali küçük evler bulundu. 70’li yıllara damgasını vuransa Ford işçilerinin yaptığı baskın grev oldu. İlk kadın grevini de unutmamak lazım. İşçiler yavaş yavaş haklarını öğrenmeye ve direnmeye başladılar. Öyle bir konu var ki hala yaşayanların yüreklerini acıtıyor. Türkiye’de bir bırakılıp bir Almanya’ya getirilen Koffer Kinder, yani valiz çocukları. İkinci bölümde sizi 70’li yılların Almanya’sında buraya göçenleri sesleri ile gezdireceğiz.

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