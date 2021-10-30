Almanya’ya Göçün 60. Yılı podcast serisi Tefrika24’te

Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 60. yılı. 30 Ekim 1961 yılında sessiz sedasız imzalanan işgücü göçü nota teatisinin üzerinden tam 60 yıl geçti. "Misafir İşçiler"in Sirkeci garında başlayan yolculukları hâlâ sürüyor. Bu yolculuk kah sendikal direniş, kah ırkçı saldırılar ile Almanya’yı acı vatana dönüştürürken, toplumsal ve ekonomik olarak zenginleştirdi de. Dünün işçileri bugünün avukat, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarını da yetiştirdi. Ve en önemlisi Almanya, istemeyerek de olsa bir göç ülkesi olduğunu kabullendi. Türkiye’den Almanya’ya 60 yıl önce gelen emekçilere adanan 6 bölümlük bu dizi, WDRCosmo Köln Radyosu’nda Fulya Canşen ve Serap Doğan tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve DAAD Türkiye'nin katkılarıyla hazırlandı.

Almanya’ya Göçün 60. Yılı: 60 Yıl Önce Geldiler

Birinci bölüm

1960’lı yılları anlatan ilk bölümde Sirkeci’den yola çıkıyoruz. 30 Ekim 1961 yılında imzalanan göç anlaşmasının içeriğinden günler süren yolculuğuna, yaşanan işçi yurtlarından ağır iş koşullarına kadar pek çok konuya değindik. Çekilen hasret, yabancılık, dil bilmemekten kaynaklanan çaresizlik ama iş bulmanı, iyi para kazanmanın ve kurulan geri dönüş hayallerinin mutluluğu da var ilk bölümde. “Misafir işçilerin” Almanya’ya başvuru ve geliş sürecini, çalışma koşulları ve yurtlarda yaşamlarını WDR-Cosmo editörü ve T24 yazarı Fulya Canşen, Domid Sanal Göç Müzesi kurucusu Aytaç Eryılmaz ve o yılların tanıkları ile anlatıyor.