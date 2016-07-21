Almanya: Türkiye'deki OHAL mümkün olduğunca kısa tutulmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de 3 aylığına ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiği çağrısını yaptı.

IŞİD karşıtı koalisyona üye ülkelerin gerçekleştirdiği toplantı için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Steinmeier, OHAL kararı için "Bir kez daha darbe girişiminin Türkiye siyasetinde ne denli büyük bir etki yarattığını görüyoruz" diye konuştu.

Almanya'nın darbe girişimi sonrasındaki süreçte Türkiye'ye hukukun üstünlüğüne saygı ve orantılı tepki çağrıları yaptığını hatırlatan Steinmeier, "OHAL sadece gerekli olduğu sürece yürürlükte olmalı" dedi.

Steinmeier, "Sadece darbe girişimiyle bağlantıların kanıtlanması durumunda OHAL yetkileri devreye girmeli, siyasi eğilimlerinden şüphelenilen kişilere karşı kullanılmamalı" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, aksi bir yaklaşımın Türkiye'ye de zarar vereceği uyarısını da yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL açıklamasını yaparken "Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese edilemeyecek derecede küçük terör olayları karşısında benzer tedbirler alan Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların, Türkiye'yi eleştirmeye hakları kesinlikle yoktur. Aldığımız bu kararı eleştirmeye kesinlikle hakları yoktur, önce onlar kendilerine baksınlar" demişti.

Erdoğan ayrıca OHAL sürecinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmayacağını da ifade ederek 'Garantörü biziz' vurgusunu yapmıştı.