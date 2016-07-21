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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’li Burhan Kuzu: OHAL kararıyla gurur duyulmaz ancak şartlar buna zorladı…

3 ay süreyle ilan edilen olağanüstü hâl, Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Temmuz 2016 06:00

AKP İstanbul Milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesiyle ilgili olarak “Elbetteki bununla gurur duyulmaz ancak şartlar buna zorladı” dedi. Kuzu, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde Abdullah Öcalan’ın idam edileceği iddialarına da “Maksat, darbecileri masum ve cazip göstermektir” dedi.

Twitter üzerinden OHAL ilanıyla ilgili açıklama yapan Kuzu, "Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi”nin kendi doçentlik çalışması olduğunu hatırlatarak “Bir ilaç gibi düşünün, istenmez ama gerekli” dedi.

Kuzu’nun paylaştığı mesajlar şöyle:

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