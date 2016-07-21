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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

3 ay süreyle devam edecek olan olağanüstü hal kararı resmen yürürlüğe girdi

21 Temmuz 2016 05:18

3 ay süreyle devam edecek olan olağanüstü hal (OHAL) kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Anayasanın 120'nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3'üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde bugün saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi kararlaştırıldı.

15 soruda olağanüstü hâl rejimi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini söylemişti.

 

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