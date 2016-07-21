Başbakan’dan ‘OHAL’ açıklaması: Karar, halkımızın gündelik hayatına yönelik değildir

Kritik önemdeki MGK ve ardından yapılan Bakanlar Kurulu toplantıları sonrasında alınan kararlarla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nun OHAL kararına ilişkin, "Alınan bu karar halkımızın gündelik hayatına yönelik olmayıp, devletin mekanizmalarının düzenli ve hızlı işleyişine yöneliktir" dedi.

Başbakan Yıldırım, resmi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan olağanüstü hal kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım, mesajında, "Alınan bu karar halkımızın gündelik hayatına yönelik olmayıp, devletin mekanizmalarının düzenli ve hızlı işleyişine yöneliktir. Meydanlara inin, meydanı bırakmayın. Çağrımıza verilen cevap darbenin önlenmesinde en büyük gücümüz olmuştur." görüşüne yer verdi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala ise Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ala, "OHAL, vatandaşımızın hayatında hiçbir olumsuzluğa yol açmayacak. OHAL, bu mücadelede devletin işleyişine hız kazandıracak. Vatandaşla ilgili değil devletin işleyişiyle ilgili bir düzenlemedir. Hiç kimse endişe etmesin." diye konuştu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantıları sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan bir diğer isimse Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş oldu.

Kurtulmuş, olağanüstü hal (OHAL) ilanının millete dönük değil, devlete dönük bir karar olduğunu vurguladı. Meclisin rutin yasama faaliyetlerine aynen devam edeceğini belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkileyen bir durum söz konusu olmayacak. Olağanüstü hal şartları sadece paralel yapıyla mücadele amacıyla kullanılacaktır. Hükümet, OHAL çerçevesinde paralel yapıyla mücadele kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullanabilecektir."