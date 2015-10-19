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Almanya, "Merkel Beştepe'yi istemedi" iddiasına yanıt verdi

İstanbul'a gelen Merkel'in Ankara'ya resmi ziyaret yapmamasının nedeninin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda fotoğraf vermek istememesi olduğu iddia edilmişti

19 Ekim 2015 18:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda fotoğraf çektirmemek için görüşmeleri İstanbul’da yaptığı iddialarını Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert reddetti. Görüşme yerine misafirin değil, ev sahibi ülkenin karar verdiğini belirten Seibert, “Başbakan Merkel veya bir hükümet yetkilisi bir başka ülkeyi ziyaret ederken, ev sahibi ülkenin görüşme yeri önerisine uyar” dedi.

Hükümet sözcüsü Seibert, Merkel’in Türkiye’den çantasında ne getirdiği sorusunu ise, “Ege üzerinden düzensiz ve hayati tehlike dolu mülteci göçünün meşru ve düzenli bir göçe dönüştürülmesi iki ülkenin de yararına” diye cevaplandırdı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Seibert Başbakan’ın niçin seçimlerden sonra değil de önce gittiği sorusuna da,Suriye’deki son gelişmeler ve mülteci akını karşısında iki ülkenin de önemli sorunla karşı karşıya geldiği ve bu tür görüşmelerin her zaman mümkün olması gerektiği yanıtını verdi.

“Bizim demokrasi, hukuk devleti ve adil seçim konusundaki tavrımız Türk hükümetinin gayet bilincinde” diyen hükümet sözcüsü Seibert, Başbakan Merkel’in görüşmelerde seçimlerin adil geçmesi ve seçimlerden sonra barış sürecinin yeniden başlamasını dile getirdiğine dikkat çekti.

 

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