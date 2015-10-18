Davutoğlu, Erdoğan'ın Nobel'e aday gösterilmesini eleştirdiği Merkel'i "cesur tavrı" için takdir etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "cesur tavrı" nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise cuma günü yaptığı açıklamalarda Merkel'in Suriyeli mültecilere ilişkin tavrı nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini eleştirerek "30 bin, 40 bin alacağız diyor Nobel’e aday gösteriliyor ondan sonra… 2.5 milyon mülteci var bizde, kimsenin umrunda değil. Çünkü Nobel’de siyasi" demişti.

Davutoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye 2,5 milyon mülteciyi misafir ediyor, 7,5 milyar doları aşan bir mali külfet üstlendi. Almanya’da ve diğer ülkelerde çok ciddi bir duyarlılık oluştu. Sayın Angela Merkel’in göstermiş olduğu cesur tavrı takdirle karşılıyorum, sorunlarına bigane kalmadılar. Son derece insani bir tavır sergiledi. Bu çerçevede işbirliği konusunda New York toplantısında güzel bir mutabakat oluşmuştu. Netice olarak ortak bir çalışma grubu iki gün önce toplandı. Sonraki toplantı da bu hafta içinde Almanya’da yapılacak. Nihayet bu ülkelerimizin barışı için de önemlidir."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 kapsamında düzenlenen Cuma günü yapılan W20 Zirvesi'nde Merkel'in Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birileri mülteci kabülünde laf ediyor. 30 bin, 40 bin alacağız diyor Nobel’e aday gösteriliyor ondan sonra… 2.5 milyon mülteci var bizde kimsenin umrunda değil. Çünkü Nobel’de siyasi…"

Erdoğan, aynı gün Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada da konuya değişmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu ana kadar 8 milyar dolar harcadık. 2.5 milyon insanı aldık. Nobel'e meraklı olduğum için söylemiyorum haa, bu sistemin ne olduğunu göstermek için konuşuyorum."

"Bunu yaptığı anda Nobel’i alıyor. Bu ödül sizin olsun. Bu sabah Kadın 20 toplantısında konuştum sipariş üzerine ödül dağıtılıyor. Biz bu ödülleri istemiyoruz. Biz sadece Allah’ın rızası için burada bulunuyoruz."