Merkel: Vize muafiyeti ve geri kabul anlaşmasının hızlandırılması konusunda mutabakata vardık

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından iki lider ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İlk olarak söz alan Erdoğan, AB ile 15, 17, 23- ve 24. fasılların açılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Suriyeli mülteciler konusunda da Almanya'dan destek beklendiğini belirtti. Merkel de vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması konularında bir hızlandırma gerektiği konusunda bir mutabakata varıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi mültecilerin şu andaki gerek Türkiye'deki durumu gerekse Batı'ya olan yönelişidir. Bu konuda külfet paylaşımı üzerinde değerlendirmemiz oldu. Türkiye'nin bu konuda üstlendiği yükü kendileri (Merkel) de ifade etmek suretiyle 'Türkiye'ye yardımcı olmamız gerekir' dedi.

(Merkel ile) Türkiye-AB ile ilgili fasıllar üzerindeki çalışmaları değerlendirme imkanımız oldu. Gerek 15, 17, 23, 24 ve bu noktada 31. fasıllar üzerinde değerlendirme yaptık. Gerek Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, bu tür ülkelerin bu konudaki desteğini kendilerinden özellikle rica ettim"

Merkel: Türkiye güç bir görev üstlendi

Erdoğan'ın ardından söz alan Merkel, mülteciler konusunda dayanışma messajı verdi. Vize muafiyeti ve geri kabul anlaşmasının uygulanması konusundaki adımların hızlandırılacağını ifade etti.

Özellikle terörle mücadele konusunu değerlendirdik. Suriye’de bir siyasi çözümü gerekliliğini ele aldık. Bu konuları daha sonra da görüşmek üzere mutabık kaldık. Biz burada özellikle Suriye’deki iç savaş konusunu ve Irak’taki şartları görüşerek şunu da konuştuk: Türkiye’nin 2 milyon mülteciyi kabul ederek güç bir görev üstlendi.



Bir mülteci hareketinin olduğunu ve çoğalabileceğini ve bu hareketin Türkiye üzerinden Avrupa’ya akacağını da görüyoruz. Bu konuda Türkiye’ye destek verilmesi gerektiğini savunuyoruz.



Türkiye ve AB daha yoğun ve işbirliği içine girme gerektiği konusunda mutabık kaldık.



Vize konusu ve geri kabul anlaşması olsun bu konulara bir hızlandırma gerektiği konusunda bir mutabakata vardığımızı belirtmek isterim.



Bir takvim oluşturarak, bir takvim geliştirerek biz de Almanya olarak destek vereceğimizi belirttim. Böyle olması gerektiğini belirttim.



İkili görüşmeleri süreç olarak değerlendirdik. Birçok çalışma grubu oluşturulacak. Bir sonraki buluşmamız Antalya’da G-20 zirvesinde olacak.