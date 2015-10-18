Merkel: 'Türkiye'ye destek olmamız gerekir'



Beşiktaş’taki Mabeyn Köşkü’nde yapılan görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile Türkiye-AB ile ilgili fasıllar üzerindeki çalışmaları değerlendirdiklerini söyleyerek, "Gerek 15, 17, 23, 24 ve bu noktada 31. fasıllar üzerinde değerlendirme yaptık. Gerek Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın, bu tür ülkelerin bu konudaki desteğini kendilerinden özellikle rica ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli konu başlıklarından birisinin de mülteciler olduğunu söyleyerek, "Bu konuda külfet paylaşımı üzerinde değerlendirmemiz oldu. Türkiye'nin bu konuda üstlendiği yükü kendileri (Merkel) de ifade etmek suretiyle 'Türkiye'ye yardımcı olmamız gerekir' dediler" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Almanya Başbakanı Angela Merkel'se özellikle terörle mücadele konusunu değerlendirdiklerini, Suriye’de bir siyasi çözümün gerekliliğini ele aldıklarını ifade etti. Suriye’deki iç savaş konusu ile Irak’taki şartları görüştüklerini söyleyen Merkel, "Türkiye 2 milyon mülteciyi kabul ederek, çok büyük bir görev üstlendi. Bir mülteci hareketi söz konusu ve sayıları artabilir. Bu hareketin Türkiye üzerinden Avrupa’ya akacağını görüyoruz. Bu konuda Türkiye’ye destek verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye ve AB'nin daha yoğun işbirliği içine girmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık" dedi.

Almanya Başbakanı ayrıca, vize muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması'na da ivme kazandırılması konusunda Türkiye ile mutabık olduklarını ifade etti. Türkiye ile Almanya arasında birçok çalışma grubu oluşturulacağını söyleyen Merkel, bir sonraki buluşmanın Antalya'da yapılacak G20 Zirvesi olduğunu hatırlattı.