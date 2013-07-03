Almanya 'duranadam'a soruşturma açtı!

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Hamburg'taki Türkiye Başkonsolosluğu önünde eylem yapan gruptaki avukat Mülayim Hüseyin hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal ağlar üzerinden yapılan çağrı üzerine ailesiyle 18 Haziran’da Hamburg’un Dammtor semtindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde düzenlenen “duranadam” eylemine katılan Hüseyin hakkında, “izinsiz gösteri yapmak suçlamasıyla” soruşturma açıldı.

Kemal Doğan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre Mülayim Hüseyin, “18 Haziran’da Facebook ve Twitter gibi bir çok sosyal ağ üzerinden Duran Adam eylemi çağrısı yapıldı. Ben de başka insanlarla birlikte Başkonsolosluk önündeki Duran Adam eylemine katıldım. Başkonsolosluk önündeki polisler önce hiçbir şey söylemediler. Sadece trafiğin engellenmemesi için eylemi kaldırım bölümünde yapmamızı nazik bir şekilde rica ettiler. Birkaç dakikalık eylem sonunda, tam bizler dağılırken bu kez polis izinsiz gösteride bulunduğumuzu belirterek, ‘Kim organize etti?’ diye sordular. Çağrının sosyal ağlardan yapıldığını ve somut bir organize eden olmadığını söyledik. Polis o zaman katılan herkesin kimliğini tespit edeceklerini söyledi. Ben de gerilim olmasın diye kimliğimi gösterdim. Şimdi bana izinsiz gösteri organize ettiğim iddiasıyla soruşturma açıldığı belirten yazı geldi” dedi.

Hüseyin, polise yazdığı cevapta kendisinin eylemi düzenleyen kişi olmadığını belirterek, soruşturmanın geri çekilmesi talebinde bulundu.