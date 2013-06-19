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Duran eylemcilere karşı polis kitap okudu

Taksim'de Eylemciler ikinci günlerinde de ellerinde kitapları ve dergileriyle dururken polis de İstanbul Emniyet Müdürlüğü kütüphanesinden getirilen kitapları okuyarak karşılık verdi

19 Haziran 2013 23:52

Taksim'de geçtiğimiz gece başlayan 'duran adam' eylemi ikinci gününde devam ederken polis duran eylemcilerin karşısında kitap okumaya başladı. Erdem Gündüz’ün dikkat çeken eylemi dün akşam Gezi olaylarının başladığı Taksim Meydanı’nda yüzlerce kişi tarafından yeniden başlamıştı. Eylemin ikinci gününde de Atatürk Kültür Merkezi önündeki meydanda duran yüzlerce kişi protestolara ayakta durarak devam ederken, yine meydanda bekleyişini sürdüren polis, sabah saatlerinden itibaren kitap okumaya başladı. 
 
Dansçı Erdem Gündüz’ün dün Taksim’de elleri cebinde hareketsiz durarak yaptığı eylem tüm yurt çapına yayılmıştı. Duran adam nöbeti ikinci gününde de Taksim'de devam etti. Eylemciler ikinci günlerinde de ellerinde kitapları ve dergileriyle dururken polis de İstanbul Emniyet Müdürlüğü kütüphanesinden getirilen kitapları okuyarak karşılık verdi. 
 
Sosyal Medya'da hızla büyümeye devam eden 'duran adam' eylemi sürerken, eylemin ikinci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü kütüphanesinden getirilen kitaplar bir masaya konuldu. Taksim Metrosu çıkışındaki ağacın altında oturan polisler, Atatürk Kültür Merkezi karşısında duran eylemcilere karşı masanın üzerinden aldıkları kitapları okudu. Emniyet Müdürlüğü kütüphanesinden getirilen kitaplar arasında Tolstoy’dan Umberto Eco’ya, Özdemir Asaf’tan Doğan Cüceloğlu’na bir çok yazarın kitabı bulunuyor. 
 
Taksim Meydanı'nda ikinci gününü bitiren duran adam eylemi Türkiye'nin dört bir yanında da sürdürülüyor. 

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