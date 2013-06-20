Dünya #duranadam'ı konuşuyor

Taksim'de 5 saat kıpırdamadan durarak Gezi eylemlerine yeni bir boyut kazandıran Erdem Gündüz, dünya basınının da ilgi odağı oldu. The Times duran adamın eylemleri barışçıl bir direnişe yönlendirdiği yorumu yapılırken, The Guardian da eylemin devleti sarstığını ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre dünya basını duran adamı böyle gördü:

Guardian: Türkiye’nin “Duran Adam”ı pasif direnişin devleti nasıl sarsabileceğini gösteriyor. Türk hükümetinin panik yapmak için çok fazla sebebi var. Zira aşırı iktidarının karşısında Erdem Gündüz’ün onurlu direnişi duruyor. Gündüz’ün insanın duygularını harekete geçiren hareketsiz protestosu Türk rejimi adına büyük bir tehlikenin sembolü.

The Times: “Duran Adam”, protestocuları barışçıl direnişe yönlendirdi. Erdem Gündüz, Taksim Meydanı’nda hareketsiz durmaktan başka bir şey yapmadı, ancak kısa süre içinde Türkiye’deki gösterilerin bu yeni aşamasının sembolü haline geldi.

Daily Telegraph: Duran Adam’ın sessiz protestosu Türklere esin kaynağı oldu.



La Repubblica (İtalya): Ayakta sabit duran adamın protestosu Erdoğan’a son meydan okuma. Bu saatten sonra eylemcilerin elinde harika bir silah var. Lidersiz, plansız, programsız, spontane başlayan yıkıcı ve ezici bir “Duran Adam” pasif direnişi şimdi plastik mermilerin, copların belini bükerken itaatsız bir yaşamın yeni formatı olarak görülüyor.”

New York Times (ABD): İstanbul’da ve diğer kentlerde polis ile şiddetli çatışmaya girmeden, kamuoyunun dikkatini çekmek için bazı protestocular yeni bir taktik belirledi: Öylece ayakta durmak.

Liberation (Fransa): 34 yaşında bir koreograf olan Erdem Gündüz, sessizce, hiç kıpırdamadan saatlerce ayakta durarak yeni bir protesto biçimine öncülük etti. Gündüz’ün başlattığı gösteri önce Türkiye’ye yayıldı. Ardından bütün dünyada, dayanışma göstergesi olarak pekçok kişi ‘Duran Adam’ eylemine katıldı.