Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor; Afganistan’daki gelişmeler de ele alınacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta parti üyelerine yaptığı açıklamalarda Afganistan’daki gelişmeler için “Bu konu bizi uzun bir süre meşgul edecek” dediği, Afganistan'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Türkiye'yle de yakından çalışılması gerektiğini söylediği belirtilmişti.

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TIKLAYIN - Merkel: Afganistan konusunda Türkiye'yle yakından çalışılmalı