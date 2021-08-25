Merkel: Taliban'la görüşülmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Afganistan'la ilgili çabalar dikkate alındığında radikal İslamcı Taliban'la da müzakere edilebileceğine dikkat çeken Merkel, "Amacımız, Afganistan'da sağladığımız değişimleri mümkün olduğu kadar çok korumak olmalı" dedi. Bunun için Taliban'la da konuşulabileceğini kaydeden Merkel, sözlerini "Taliban şu anda Afganistan'da bir gerçeklik. Bu yeni gerçeklik acı, ama bununla başa çıkmak zorundayız" diye sürdürdü.

Merkel, uluslararası toplumun Afganistan'da elde ettiği kazanımları ise Afganların elektrik ve suya erişiminin sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması olarak sıraladı. Afganistan kaynaklı terör saldırılarının da meydana gelmediğini vurgulayan Merkel, bunda Alman askerlerinin de bir payı olduğunu kaydetti.

"Taliban'a direnişten vazgeçileceğini tahmin edemedik"

Merkel, Alman hükümetinin ve uluslararası ortaklarının Afganistan'daki gelişmeleri yanlış değerlendirdiğini de itiraf etti. "Uluslararası toplum, gelişmelerin hızını oldukça açık bir biçimde küçümsedi" diyen Merkel, Taliban'a direnişten bu kadar hızlı ve nefes kesici bir biçimde vazgeçileceğinin tahmin edilmediğini vurguladı.

Ancak Afganistan'daki çöküşten ülkenin güvenlik güçleri ve siyasi liderliğin sorumlu olduğunu söyleyen Merkel, "Güçlenen Taliban'a karşı uluslararası birliklerin çekilmesinden sonra da mücadele verilebilirdi. Uluslararası toplum olarak beklentimiz buydu" ifadelerini kullandı.

"İnsani yardımlar devam edecek"

Almanya'nın şimdiki Afganistan politikasının ise iki hedefi olduğunu belirten Merkel, bunlardan ilkinin güvenlik, özgürlük, hukuk devleti arayan Afganların ülkeyi terk etmesini sağlamak için tahliye operasyonlarını mümkün olduğu kadar uzun devam ettirmek olduğunu söyledi. İkinci hedefin de Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşan Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım organizasyonlarını desteklemek olduğunu vurgulayan Merkel, Alman hükümetinin 100 milyon euroluk acil yardıma ek olarak 500 milyon euro daha Afganistan ve komşu ülkelerdeki insani yardımlara kaynak ayıracağına dikkat çekti.

Merkel, koalisyon güçleriyle çalışan Afganların kurtarılmasına da değindi. Merkel, "Tüm gücümüzle Afganistan'da görev yaparken Alman ordusu, polisi ve yardım görevlileriyle çalışan Afganların ülkeyi terk etmesine, güvenli ve özgür bir ülkede yaşamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Afganistan'ın içinde bulunduğu durumun kendisini de sarstığını belirten Merkel, Afganistan'da yaşananları "korkunç" ve acı verici" olarak tanımladı.