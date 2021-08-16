Merkel: Afganistan konusunda Türkiye'yle yakından çalışılmalı

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in parti üyelerine yaptığı açıklamalarda Afganistan’daki gelişmeler için “Bu konu bizi uzun bir süre meşgul edecek” dediği belirtildi. Merkel, parti üyeleriyle toplantıda Afganistan'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Türkiye'yle de yakından çalışılması gerektiğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyeleriyle yaptığı toplantıda Afganistan’da Taliban’ın Kabil’e girmesiyle yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Parti kaynaklarının aktardığına göre, Merkel Almanya’nın Afganistan’dan 10 bin kişiyi tahliye etmesi gerekebileceğini söyledi. 10 bin kişinin içinde Afgan personel, insan hakları aktivisti, avukat gibi risk altında olabilecek 2 bin 500 kişi olduğu belirtildi.

Merkel, Almanya’nın sığınmacıların gideceği Afganistan’la komşu olan ülkelere destek olması gerektiğini söyledi. Merkel, insanlara “sahada” destek verilmesi ve Türkiye’yle yakından çalışılması gerektiğini söyledi.

Parti kaynakları, Merkel’in Afganistan konusunda “Bu konu bizi uzun bir süre meşgul edecek” dediğini aktardı.

AFP'nin aktardığına göre ise Merkel toplantıda, Afganistan'dan çekilme kararının bir miktar ABD'ni iç politikasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.