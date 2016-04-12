Alman polisi 'Erdoğan Şiir'ini okuyan komedyeni korumaya aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Alman ZDF kanalındaki 31 Mayıs tarihinde "Neo Magazine Royal" adlı mizah programında küfürlü ifadeler içeren bir şiir okuyan ve Türkiye'nin büyük tepki gösterdiği Alman komedyen Jan Böhmermann korumaya alındı.

Hürriyet’in haberine göre, televizyondaki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann'a polis koruma tahsis etti. Böhmermann'ın evine kapandığı, randevularını ve programını iptal ettiği de bildirildi.

Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, saldırı şüphesiyle Böhmermann'a özel korumalar tahsis edildi. Böhmermann'ın evinin önünde sürekli olarak polis devriyesi görevlendirilirken, Böhmermann'ın ise evinden çıkmadığı ifade edildi.

Söyleşi taleplerini reddeden Böhmermann, geçen pazar akşamı Anne Will'in programına cuma akşamı da kendisine verilecek Grimme ödül törenine ise gitmeyecek.

Erdoğan’dan suç duyurusu

Erdoğan, yazdığı şiirde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mainz Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suç duyurusunun kendilerine ulaştığı belirtilmişti.

Savcı şikayet dilekçelerinin sayısının

3 haneli rakama ulaştığını belirtti

Mainz Başsavcısı Gerd Deutschler özel radyo kanalı Hit Radio FFH'ya yaptığı açıklamada, Erdoğan'a hakaret içeren şiir nedeniyle komedyen Jan Böhmermann hakkında kendilerine verilen şikayet dilekçelerinin sayısının hızla arttığını belirtti. Deutschler, 20 kişisel şikayet dilekçesine yenilerinin eklendiğini ve sayısının üç haneli rakama ulaştığını söyledi. Başsavcı şikayet dilekçelerinin komedyen Jan Böhmermann ya da programın yayınlandığı Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'e yönelik olduğunu kaydetti.

Merkel: Almanya’da sanat ve fikir özgürlüğü var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Jan Böhmerman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yazdığı şiir hakkında “Türkiye’nin sözlü notasını dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Ancak Almanya’da ifade ve sanat özgürlüğü olduğunu da vurgulamak isterim” dedi. Merkel ayrıca, “Göçmen sorununa çözüm bulup yükü paylaşmak istiyoruz ancak bu konu ülkemizdeki basın ve fikir özgürlüğünden ayrı bir konu” diye konuştu.

Ankete göre şiire karşı çıkanlar yüzde 9

Bu arada Alman kamuoyu da konuyu yakından takip ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov’un anketine katılanların yüzde 54’ü Böhmermann hakkında soruşturma açılmasını hiçbir şekilde doğru bulmadığını belirtirken, soruşturmaya destek verenlerin oranı yüzde 6’da kaldı. Şiirin içeriğiyle ilgili olaraksa Almanlar bölünmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 20’si hakaret içeren ifadeler içeren şiiri savunurken, yüzde 28’lik kesim ‘uygun olabilir‘, yüzde 20’lik kesim ise ‘uygunsuz‘ değerlendirmesinde bulundu. Ankete katılanların yüzde 9’u şiire karşı çıktı.