Alman gazeteci ve Sputnik Genel Müdürü, Türkiye’ye güvenlik gerekçesiyle alınmamış

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman gazeteci Volker Schwenck'in ve Rusya merkezli Sputnik haber portalının Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov'un "güvenlik" gerekçesiyle ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Alman kamu televizyonu ARD'nin muhabiri Volker Schwenck'in Türkiye'de akredite olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Schwenck'in Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne de bu yönde başvurusu bulunmadığını ifade etti. Kurtulmuş, Schwenck'in "Bu sınır dışı kararı güvenlik gerekçesi ile alınmış bir karardır" diye sözlerini sürdürdü.

Kurtulmuş, Rusya merkezli Sputnik haber portalının Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov'un da güvenlik gerekçesiyle ülkeye alınmadığını ifade etti.

Alman gazeteci Volker Schwenck, salı günü Türkiye'ye giriş yapmak isterken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12 saate yakın alıkonulmuştu. Schwenck daha sonra geldiği Kahire'ye geri dönüş yaptı.

Schwenck, Türkiye-Suriye sınırına giderek oradaki mültecilerle ilgili haberler yapmak istiyordu. Schwenck'in bağlı olduğu Güneybatı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (SWR) sözcüsü, Schwenck'in 2013-2015 yılları arasında da sık sık bölgeye giderek haber yaptığı ve böyle bir engelle karşılaşmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Schwenck'in sınır dışı edilmesi ile ilgili olarak gelişmeleri endişe ile izlediğini açıklamıştı.