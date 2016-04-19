Merkel: Alman gazetecinin Türkiye’den sınır dışı edilmesini endişeyle izliyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın kamu televizyonu ARD'nin Kahire muhabiri Volker Schwenck'in Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmeyip sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Gelişmeleri gördüklerini ve endişe ile takip ettiklerini ifade eden Merkel, "gazetecinin yeniden çalışabilir duruma gelebilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili Türk makamları ile bağlantıya geçtiğini" de sözlerine ekledi.

Kahire'den İstanbul'a gelen ARD muhabiri Volker Schwenck'in salı sabahı Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediği ve İstanbul Havalimanı'nda alıkonulduğu bildirilmişti. Türkiye - Suriye sınırında haber yapmak için Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Schwenck'in daha sonra sınır dışı edildiği belirtildi.

Schwenck'in neden Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediği ise açıklanmadı.

Schwenck, Twitter hesabından bu sabah saatlerinde paylaştığı mesajında, "Son durak İstanbul. Türkiye'ye girişim engelleniyor. İsmimle ilgili bir kayıt olduğu söylendi. Gazeteciyim. Bu bir sorun mu?" ifadelerini kullanmıştı.



Meslek örgütlerinden tepki



Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) Schwenck'in Türkiye'ye girişinin engellenmesini "kötü niyet" şeklinde değerlendirdi.

DJV, Schwenck'in alıkonulmasını Böhmermann olayının bir intikamı olarak nitelendirirken, Alman Gazeteciler Birliği (dju) de açıklamasında Türkiye'deki basın ve bilgi alma özgürlüğü anlayışının tartışmalı olduğuna dikkat çekti.



Yeşiller'den çağrı



Yeşiller milletvekili Tabea Rössner de Merkel'den cumartesi günü gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde basın özgürlüğünü gündeme getirmesini istedi. Rössner, "Schwenck'in alıkonulması maalesef Türkiye'nin son aylarda basın ve düşünce özgürlüğünün nasıl işlediğine ilişkin temsili bir politika" diye konuştu.

Geçen aylarda da akreditasyonu uzatılmayan çok sayıda yabancı gazeteci Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunlardan biri de Alman haber portalı Spiegel Online'ın Türkiye muhabiri Hasnian Kazım'dı. Spiegel Online, muhabirinin çalışma izninin uzatılmaması nedeniyle Türk makamlarını sert bir dille eleştirmiş ve Kazım'ı geri çekmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, dünyadaki basın özgürlüğünün durumuna ilişkin yıllık raporuna yarın açıklayacak. Örgütün geçen yıl 180 ülkenin değerlendirildiği raporunda Türkiye 149'uncu sıradaydı.