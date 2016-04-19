Alman gazeteci, Türkiye’den sınır dışı edildi

Alman Devlet Televizyonu ARD muhabiri Volker Schwenck, ülkeye giriş yasağı olduğu için gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Sputnik’in haberine göre, Suriyeli mültecilerle ilgili haber yapmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a gelen televizyoncu Volker Schwenck, İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu öğrenilen Volker Schwenck'in, şlemlerinin ardından ülkesine gönderildiği öğrenildi.

Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu (SWR), ARD muhabiri Volker Schwenck'in Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediğini ve İstanbul Havalimanı'nda alıkonulduğunu duyurmuştu.