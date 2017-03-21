T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Alman çimento devi Türkiye yatırımlarını durduruyor mu?

Heidelberg Cement'in CEO'su, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle Türkiye'ye yatırım düşünmediklerini belirtmişti

21 Mart 2017 20:21

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi Akçansa'nın ortağı Heidelberg Cement'in Türkiye'ye yatırım yapmayacaklarını geçen hafta duyurmasının ardından Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu'ndan açıklama geldi. Hacıkamiloğlu, "Ortağımızın yatırımları durdurmasına ihtimal vermiyorum" dedi.

"Türkiye'deki gelişmeleri endişeyle izliyoruz"

BusinessHT'de yer alan habere göre, Alman çimento devi Heidelberg Cement'in CEO'su Bernd Scheifele, cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimin ardından Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini, iki ülkedeki seçimler nedeniyle artan gerilim yüzünden fırsatlar olmasına rağmen şu anda Türkiye'ye yatırım düşünmediklerini belirtmişti.

Scheifele, Heidelberg Cement'in Türkiye'deki gelişmeleri "endişeyle" izlediğini, pazarda "yüksek belirsizlik" gördüğünü ifade etmişti.

Akçimento ve Çanakkale Çimento'nun  birleşmesiyle 1996'da faaliyete başlayan Akçansa, Sabancı Holding ve Heidelberg Cement'in ortak kuruluşu.

Şirketin yüzde 39,72'si Heidelberg Cement'e, yüzde 39,72'si Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ait. Yüzde 20,56'lık pay ise halka arz edilmiş durumda.

ETİKETLER

Heidelberg CementAkçansaçimento üreticisiMehmet HacıkamiloğluBernd ScheifeleTürkiyeAlmanyayatırımaçıklamaekonomi

İlgili Haberler

HSBC: Dolar/TL 3.50 – 3.55'e gerileyebilir

Şirket analistleri, kaleme aldıkları raporda Türk lirasını değerlendirdi

THY doğruladı; ABD'ye uçuşlarda uygulanacak elektronik eşya yasağı, İstanbul yolcularını da kapsayacak!

"Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir"

Dolar/TL'de sert düşüş

Güne 3.62 seviyelerinden başlayan kur, 3.60 seviyesinin altını gördü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24