Alman çimento devi Türkiye yatırımlarını durduruyor mu?

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi Akçansa'nın ortağı Heidelberg Cement'in Türkiye'ye yatırım yapmayacaklarını geçen hafta duyurmasının ardından Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu'ndan açıklama geldi. Hacıkamiloğlu, "Ortağımızın yatırımları durdurmasına ihtimal vermiyorum" dedi.

"Türkiye'deki gelişmeleri endişeyle izliyoruz"

BusinessHT'de yer alan habere göre, Alman çimento devi Heidelberg Cement'in CEO'su Bernd Scheifele, cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimin ardından Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini, iki ülkedeki seçimler nedeniyle artan gerilim yüzünden fırsatlar olmasına rağmen şu anda Türkiye'ye yatırım düşünmediklerini belirtmişti.

Scheifele, Heidelberg Cement'in Türkiye'deki gelişmeleri "endişeyle" izlediğini, pazarda "yüksek belirsizlik" gördüğünü ifade etmişti.

Akçimento ve Çanakkale Çimento'nun birleşmesiyle 1996'da faaliyete başlayan Akçansa, Sabancı Holding ve Heidelberg Cement'in ortak kuruluşu.

Şirketin yüzde 39,72'si Heidelberg Cement'e, yüzde 39,72'si Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ait. Yüzde 20,56'lık pay ise halka arz edilmiş durumda.