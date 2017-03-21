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Ekonomi

Dolar/TL'de sert düşüş

Güne 3.62 seviyelerinden başlayan kur, 3.60 seviyesinin altını gördü

21 Mart 2017 19:36

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3.60'a kadar gerileyen Dolar/TL, yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından tekrar düşüşe geçti.

Güne 09:00 itibariyle 3.6191 seviyelerinde başlayan Dolar/TL, 17:00 itibariyle 3.5934 seviyesine kadar düştü.

Yeni güne 09:00 itibariyle 3.8950 seviyelerinde başlayan Euro/TL ise şu 17:00 itibariyle 3.8891 seviyesinde işlem görüyor.

3.67 kritik seviye

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan yolladığı bir notta "Fed tarafında bu hafta 8 tane konuşma var, buna Janet Yellen’in Perşembe günü yapacağı konuşma da dahil. Bu konuşmalar USD için anlık fiyatlamalar yaratabilir" diye konuştu. 

Kurda yukarıda kritik seviyenin 3.67 olduğunu belirten Erkan, "Bu dirence kadar olan harekete konsolidasyon diyebiliriz. Mevcut bant aralığı halen teknik olarak daha önceki dip seviyesi 3,55’e doğru geri çekilmeyi desteklemektedir. Geniş resimde ise; uzun vadeli yukarı yönlü trend devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı. 

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