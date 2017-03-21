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THY doğruladı; ABD'ye uçuşlarda uygulanacak elektronik eşya yasağı, İstanbul yolcularını da kapsayacak!

"Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir"

21 Mart 2017 17:27

Türk Hava Yolları (THY), Donald Trump yönetiminin, ABD'ye yapılan direk uçuşlarda el bagajlarında laptop, ipad ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınmasının yasakladığını doğruladı. ABD'li haber ajansı AP (Associated Press), çoğunluğu Müslüman olan 8 ülkedeki 10 havalimanında bu yasakların geçerli olacağını duyururken aralarında İstanbul'un da olduğu THY yapılan açıklamanın ardından netlik kazandı.

ABD sınırlama getiriyor

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı, ülkeye seferleri bulunan bazı yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarına sınırlandırma getiriyor. Cep telefonundan daha büyük elektronik eşyalar yasak kapsamına girecek ve kabinlerde taşınamayacak. Reuters, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde kararın terör tehdidiyle ilgili olduğunu açıkladı. Tıbbi cihazlar ve cep telefonları ise yasak kapsamına girmeyecek. Öte yandan yasak kararı ABD'li havayolu taşıyıcılarını kapsamayacak.

Twitter'dan duyuru

ABD'nin yasak kararı, Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabından yapılan bir açıklama ile ortaya çıktı. Hesaptan yapılan paylaşımda Kuzey Amerika uçuşlarında çoğu elektronik cihazın kabinlere alınmasını yasaklanacağı belirtildi. Haber Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından da doğrulandı.

AP listeyi açıkladı

AP Haber Ajansı'na bilgi veren ABD'li bir yetkili ise, yasağın 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılacak direk uçuşlarda uygulanacağını söyledi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre o havalimanları şöyle:

Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt, Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), İstanbul (Türkiye), Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

THY'den açıklama geldi

Söz konusu haberlerdeki iddialar üzerine THY'den bir açıklama yapıldı. THY'den yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda  ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir" dendi. 

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