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Dünya

Alman basını: 'Ermeni Soykırımı' tasarısı oylamasında fire beklenmiyor

1915 olayları taslakta ilk kez soykırım olarak nitelendiriliyor

02 Haziran 2016 13:39

Alman medyası koalisyon partilerinin bugün yapılacak 'Ermeni soykırımı tasarısı' oylamasında çoğunlukla 'evet' oyu kullanmasının beklendiğini yazdı. Koalisyonu oluşturan Hıristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Yeşiller'in ortak karar taslağı, “1915 ve 1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması” başlığını taşıyor ve 1915 olayları taslakta ilk kez soykırım olarak nitelendiriliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman Federal Meclisi'nde 2 Haziran'da yapılan Ermeni soykırımı karar tasarısı oylamasında hükümeti oluşturan partilerin önemli fire vermesi beklenmiyor.

Hıristiyan Birlik partileri ve SPD milletvekillerinin büyük çoğunlukla taslağa evet oyu verecekleri tahmin ediliyor.

Sosyal Demokrat Parti meclis grubu idari amiri Christine Lambrecht, SPD'li milletvekillerinden tasarı aleyhine oy beklemediklerini belirtti.

Hıristiyan Birlik'te prova oylama sonucu Hıristiyan Birlik partileri meclis grubu başkanvekili Franz Josef Jung, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un geçen yıl 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada soykırım kelimesini kullandığına dikkat çekerek, Federal Meclis kararının da tarihi olayları net bir şekilde adlandıracağını kaydetti. Jung, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan meclis grubunda salı günü prova oylama yapıldığını, oylamada bir karşı oy, iki çekimser oy kullanıldığını belirtti.

Hükümet sözcü vekili Christiane Wirtz ise prova oylamada CDU ve CSU milletvekillerinin büyük çoğunluğunun evet oyu kullandığını belirterek, toplamda bir hayır ve beş çekimser oy kullanıldığını açıkladı.

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