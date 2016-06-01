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Dünya

Almanya’daki Türkler ‘Ermeni soykırımı tasarısı’nı protesto ettiler

Yarın sunulacak yasa tasarısının firesiz geçmesi bekleniyor

01 Haziran 2016 22:58

Almanya’daki Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Federal Meclis’in gündeminde bulunan ve yarın oylanacak olan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni soykırımını içeren karar tasarısına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri kararının hukuki olmaktan ziyade siyasi bir karar olduğunu öne sürdü.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin tasarının Federal Meclis gündemine taşınmasını büyük bir siyasi hata olarak değerlendirdi.

Bilgin, söz konusu tasarının Federal Meclis’ten geçmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini vurgulayarak, tasarının meclisten geçmemesini diledi.

Avrupa Türk-İslam Birliği Başkanı İhsan Öner de parlamentoların bu konuda yetkili olmadığını öne sürerek, "Bir parlamento eğer tarihi olaylarla ilgili mahkemenin vereceği kararlar ortada olmadan bir karar vermeye kalkıyorsa bu, makina mühendisi bir adama kalp ameliyat yaptırmaya benzer" şeklinde konuştu.

 

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