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Başbakan Yıldırım: 1915 olayları 1. Dünya Savaşı'nda yaşanmış sıradan bir olay!

"Tabii ki Almanya’yla aramızdaki ilişkiler zedelenecektir"

01 Haziran 2016 12:12

Başbakan Binali Yıldırım, perşembe günü Alman Parlamentosu'nda oylanacak 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen tasarıya ilişkin olarak, "Çok saçma bir oylama. Aslı astarı olmayan, 1915’te 1. Dünya Savaşı’nda yaşanmış, her ülkede yaşanabilen, sıradan bir olay" açıklaması yaptıYıldırım yine de tasarının kabul edilmesi durumunda "hiçbir şey olmayacağını", Türkiye'nin çıkan kararı "yok hükmünde sayacağını" söyledi.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapan Yıldırım, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yardımcım Sayın Tuğrul Türkeş ve Orman Su işleri Bakanımız Veysel Eroğlu'da bizimle birlikte Kıbrıs'ta olacak. Kıbrıs ziyaretimiz sırasında Mustafa Akıncı ve diğer isimlerle resmi görüşmelşerimiz olacak. Kıbrıs ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerde herhangi bir sorunumuz yok.

 

"Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta da o olacak"

 

Bizim Kıbrıs'a bakışımız çok açık ve net. Özellikle Kıbrıslı kardeşlerimizin refahı bakımından, Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta da o olacak bakışıyla yaklaşıyoruz. Kıbrıs'ta uzun zamandır süren bir sorun var ve buna çözüm bulmamız gerekiyor. Biz garantör devlet olarak çözümü her zaman üstlendik ve her türlü atılımı yaptık. Geçmişte verilen sözler tutulmadı ne yazıkki. Şu anda müzakere var ve müzakerelerin amacı 2 toplumlu devlet. Fakat 2 toplumlu bir devlet kuruluyorsa bazı sorularımız var mesela her 2 toplum eşit mi? Her 2 toplumun hak ve hukuku savunuluyor mu? Herkes bilmeli ki KKTC'de yaşayan kardeşlerimize yapılan en ufak yanlış, bize yapılmıştır.

 

"1915 olayları 1. Dünya Savaşı'nda
yaşanmış sıradan bir olay!"

 

Çok saçma bir oylama. Aslı astarı olmayan, 1915’te 1. Dünya Savaşı’nda yaşanmış, her ülkede yaşanabilen, sıradan bir olay. Gizli saklımız yok. İç siyasetteki hesaplara alet edersek bu yanlış olur. Tabii ki Almanya’yla aramızdaki ilişkiler zedelenecektir. Biz zedelenmesin istiyoruz. Tasarının kabul edilmesi durumunda hiçbir şey olmaz. Çıkan kararı 'yok hükmünde' sayarız."

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Binali YıldırımBaşbakanilk yurt dışı ziyaretiKKTC

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