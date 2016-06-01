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Ermenistan’dan Almanya’ya ‘soykırım’ mesajı: Erdoğan’a boyun eğmeyin!

"Eğer kısa vadeli çıkarlar için tavizler vermeye başlarsanız, aynı şeyi sürekli tekrarlarsınız"

01 Haziran 2016 21:40

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Almanya Parlamentosu'nda 1915 olaylarının 'soykırım' olarak kabul edilmesini içeren tasarının yarınki oylaması öncesinde Alman parlamenterlere seslendi ve "Erdoğan'a boyun eğmeyin" dedi.

Alman Bild gazetesine bir röportaj veren Sarkisyan, "Eminim Almanya'daki yasa yapıcıların gözü korkutulmayacaktır" diye konuştu ve Türkiye - Avrupa Birliği (AB) göçmen anlaşmasıyla 'soykırım tasarısı' arasında bir bağlantı kurulmamasını istedi.

"Eğer kısa vadeli çıkarlar için tavizler vermeye başlarsanız, aynı şeyi sürekli tekrarlarsınız. Bu Almanya için de, Avrupa için de Dünya için de iyi bir şey değil" diyen Sarkisyan, göçmen anlaşmasının zaten sağlam temellere oturmadığını savundu.

"Türkiye gibi bir ortakla anlaşma yürümez"

Ermenistan Cumhurbaşkanı, göçmen anlaşmasının Türkiye gibi bir ortakla yürütülmesinin zor olacağını da ifade etti.

Mart ayında AB ve Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında, Türkiye'den Yunan adalarına geçen ve iltica başvurusu reddedilen Suriyeliler dahil tüm göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesi, bunun karşılığındaysa Türkiye'ye yollanan her bir Suriyeli karşılığında AB'nin Türkiye'deki kamplardan bir Suriyeliyi kabul etmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye AB üyelik sürecinin hızlandırılması ve Türk vatandaşlarına vize serbestisinin getirilmesi de vardı.

Binali Yıldırım: Saçma bir oylama

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ise Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken 1915 olayları için "Aslı astarı olmayan 1915’te savaş şartları altında yaşanmış, dünyada her ülkede yaşanabilecek sıradan olaylardan birisi" yorumunu yapmış ve Almanya'daki oylama için de "Saçma bir oylama" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Salı günü yaptığı açıklamalarda Almanya'yı uyarmış ve tasarının yasalaşmasının Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik, siyasi, ticari, askeri ve ekonomik ilişkileri zedeleyeceğini söylemişti.

ETİKETLER

Almanya1915soykırımyasa tasarısıErmeni katliamıErmenistanSerj Sarkisyan

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