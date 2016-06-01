'Ermeni soykırımı' tasarısı kabul edilirse, Türkiye, Berlin Büyükelçisi'ni geri çağıracak mı?

AB ile imzalanan mülteci sözleşmesinin iptalinin gündeme gelmesine sebep olan bir başka neden olan 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarı yarın Alman Parlamentosu’nda oylanacak. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye’nin bu olayı mülteci sözleşmesini iptal etmek için kullanacağını sanmadığını söyledi. Alman Meclisi’nde soykırım iddialarının kabul edilmesi durumunda, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nu istişarelerde bulunmak için Ankara’ya çağırıp çağırmayacağı merak konusu.

Almanya Parlamentosu yarın Ermeni tehcirini ‘soykırım’ olarak niteleyen tasarıyı tartışıp oylayacak. Büyük koalisyon ortağı partiler (CDU/CSU ve SPD) ile muhalefet partisi Yeşiller’in ortak tasarısının Meclis’ten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oylamaya Almanya Başbakanı Angela Merkel, aynı saatte Berlin’de ‘Dijital Eğitim’ konulu toplantıda bir konuşma yapacağı için katılmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Arjantin gezisinde olacağı için oylamaya katılamayacağını söyledi. Berlin’de görev yapan yabancı gazetecilerle bir toplantı yapan Dışişleri Bakanı Steinmeier, tasarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Hürriyet’ten Celan Özcan’ın haberine göre, Steinmeier, “100 yıl önce yaşanmış olayı Alman Parlamentosu’nun mahkûm etmesini doğru buluyor musunuz ve bunun Türkiye, Ermenistan ve Türkiye-Almanya ilişkilerini aksine tıkayacağından endişeli misiniz” sorusuna şu cevabı verdi: “Olayın 100 yıl önce yaşanmış olması, bir parlamentonun bu soruyu tartışmasının önünde bir engel değil. Bu sadece Alman Parlamentosu’nun Ermeni tasarısında söz konusu değil, Avrupa’da diğer parlamentolar da tarihsel sorunları ele alıp gerektiği yerde yeniden değerlendirme yapıyor. Ben hep bu tarihi olayla 100 yıl sonra da ilgilenilmesinin gerekli olduğu sinyalini verdim.”

Steinmeier, partisi SPD’nin tasarıya onay vereceğini de kaydetti. Steinmeier, mülteci sözleşmesinin bozulacağı endişelerinin çok büyük rahatsızlık yarattığını belirterek şöyle dedi: “Biz İstanbul’da Dünya İnsani Yardım zirvesinde yeni ve eski Türk hükümet yetkilileriyle görüşme fırsatı bulduk. Şahsi izlenimim bu görüşmelerden sonra, sadece Alman gazetelerini okuduğumda edindiğim izlenimden biraz daha farklı. İzlenimim, çoğu Türkiye’de bu konunun büyütülmesini istemiyor.” Steinmeier, Türkiye’nin tasarı olayını, mülteci sözleşmesini iptal etmek için kullanacağını sanmadığını kaydetti.

AB elçileri endişeli

Steinmeier 2016 Avrupa Şampiyonası’na katılacak ülkelerin büyükelçilerini de bakanlıkta ağırladı, çikolatadan top verdi. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, toplantıya Türkiye formasıyla katıldı. Steinmeier, Karslıoğlu’na “Ooh siz hazır gelmişsiniz” diye takıldı. Toplantıda Avrupa ülkelerinin Berlin büyükelçileri, Büyükelçi Karslıoğlu’na ‘Türkiye mülteci sözleşmesini iptal eder mi’ sorusunu yöneltti.

Berlin Büyükelçisi geri çekilecek mi?

Alman Meclisi’nde soykırım iddialarının kabul edilmesi durumunda, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Karslıoğlu’nu istişarelerde bulunmak için Ankara’ya çağırıp çağırmayacağı merak konusu. Türk yetkililere göre, soykırım iddialarının kabul edilmesi, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek. İlk etapta akla gelen Karslıoğlu’nun Ankara çağrılması ve Almanya’ya nota verilmesi. Ancak kaynaklar, geçen yıl Rus uçağı düşürülmeden önce ilişkilerin iyi olduğu Rusya’da Parlamento’nun (Duma) 1915 olaylarının 100’üncü yılı nedeniyle soykırım iddialarını içeren bildiriyi kabul etmesine rağmen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi’ni geri çağırmamasına da dikkat çektiler. Bir yetkili, “Yapılan elbette kabul edilemez ama Türkiye açısından Almanya bir Vatikan veya Lüksemburg değil” dedi. Türkiye, daha önce benzer karar ya da açıklamalar nedeniyle Vatikan, Fransa, Avusturya ve Brezilya Büyükelçilerini geri çağırmıştı.