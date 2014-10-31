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Sağlık

Alkol yağdan sonra en yüksek enerji kaynağı

İngiltere Kraliyet Kamu Sağlığı Kurumu Başkanı Shirley Cramer, 'Alkollü içeceklerde kalori bilgisinin etikete konması alkol tüketiminin azalmasına yardımcı olacaktır'

31 Ekim 2014 19:01

Kamu sağlığı uzmanları alkollü içkilerin etiketine kaç kalori içerdiğinin yazılmasının, obeziteyle mücadelede önemli rol oynayabileceğini düşünüyor.

Doktorlar büyük bir kadeh şarapta iri bir dilim bol malzemeli baklava kadar, 200 kalori enerji olduğuna dikkat çekiyorlar. İngiltere Kraliyet Kamu Sağlığı Kurumu yaptığı son araştırmayı açıklarken, alkol kullanan çoğu insanın bunun farkında olmadığını kaydetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, içki endüstrisi işverenleri etiketlere kalori bilgilerinin yazılmasına karşı olmadıklarını ama bir şişenin kal birim alkol içerdiği bilgisinin daha önemli olduğunu söylüyorlar. Kamu Sağlığı'ndan sorumlu Bakan Yardımcısı Jane Ellison bu uyarı üzerine, Birleşik Krallık içinde gıda etiketleme konusunda önemli mesafe katedildiğini bu konunun da ele alınacağını söyledi. Nüfusunun dörtte biri obez kategorisine giren Britanya dünyada obezitenin en yaygın olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda.

 

'Kalori bilgilerinin etikete konması alkol tüketimini azaltır'

 

Avrupa Birliği kuralları gereğince bütün gıda maddelerinin etiketlerine kaç kalori içerdiği yazılıyor. Fakat alkollü içecekler bu kurala tabi değil. Avrupa Komisyonu şu anda içkilerin de bu bilgiyi içermesi gerekip gerekmediğini değerlendiriyor. İngiltere Kraliyet Kamu Sağlığı Kurumu Başkanı Shirley Cramer yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçları için, "Şok edici gerçekten. Yetişkinlern yüzde 80'i içtikleri şeylerin içinde kaç kalori olduğundan tamamen habersiz ya da çok düşük olduğu yanılsaması içinde" dedi. Cramer, "Bu bilginin etikete konması hem ulusal düzeyde göbeklerin küçülmesine hem de alkol tüketiminin azalmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu. Kurumun yaptığı araştırma kapsamında bir pubda içki içenlere ne kadar kalori aldıkları söylendiğinde, bu kişilerin bir oturuşta ortalama 400 kalori daha az tükettikleri görüldü.

 

Kaç kalori?

 

Yüzde 8 alkol ihtiva eden 250 ml'lik bir kadeh şarapta 170 kalori var. Aynı miktarda şarap yüzde 14 alkol içerdiğinde kalorisi 230'a çıkıyor. 275 ml'lik alkollü tatlı içecek 170 kalori içeriyor. Yarım litreye yakın (1 pint) birada 180 kalori var. Bir gecede 4 pint bira içen bir kişi ikibuçuk hamburger yemekle alınan ya da 73 dakika koşmakla atılan miktarda kalori almış oluyor. Çok tatlı iri bir dilim baklavada 200 kalori var.

 

ETİKETLER

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